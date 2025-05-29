WSJ: Маск намагався зірвати угоду Трампа щодо ШІ на Близькому Сході, якщо в ній не буде його компанії xAI

Ілон Маск нібито екстренно вирушив на Близький Схід під час нещодавнього візиту Дональда Трампа, щоб заблокувати велику угоду США та ОАЕ в галузі штучного інтелекту, поки в ній не передбачать місце для його власної компанії xAI, повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Ця інформація пояснює несподівану появу Маска на зустрічі Трампа з саудівськими посадовцями під час триденної подорожі президента США по трьох країнах Близького Сходу. Трамп планував оголосити про створення величезного центру обробки даних для ШІ Stargate UAE в Абу-Дабі в партнерстві з OpenAI, яку очолює давній опонент Маска Сем Альтман, та компанією G42 з ОАЕ. До проєкту також мали долучитися Oracle, NVIDIA, Cisco та SoftBank. Ініціатива Stargate була анонсована OpenAI та SoftBank ще на початку року, і в її рамках планувалося будівництво центрів обробки ШІ в США. Тоді Ілон Маск виступив з критикою проєкту, написавши у своїй соцмережі X, що "у них насправді немає цих грошей", за що отримав різку реакцію від оточення Трампа.

Втім, це не завадило Маску далі втручатися в проєкт Stargate, за даними WSJ, він зв'язався з керівниками G42 і попередив, що Трамп навряд чи схвалить угоду, якщо в ній не буде присутня його xAI. Він також виступав проти того, щоб вигода від угоди дісталася Альтману. Маск і Альтман спільно заснували OpenAI у 2015 році, але Ілон вийшов із компанії у 2018 році після конфлікту інтересів.

Команда Трампа терміново намагалася згладити напруженість із Маском, щоб оголосити про угоду під час візиту, пише WSJ. Наразі невідомо, чи вдалося домовитися про включення xAI, адже офіційні повідомлення про угоду не згадують компанію Маска. Він та його представники не коментують ситуацію.

Критики угоди стурбовані тим, що вона може зміцнити регіонального конкурента США в галузі штучного інтелекту та поставити під загрозу нацбезпеку. "Що сталося з принципом "America First"?" - запитав демократ із Каліфорнії Ро Ханна, висловлюючи думку, що такі інвестиції слід спрямовувати у внутрішні регіони США.

Водночас прессекретар Білого дому Каролін Лівітт назвала новий проєкт на Близькому Сході "ще однією чудовою угодою для американського народу" завдяки роботі президента Трампа та його "виняткової команди".