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Іспанський автовиробник Seat виготовив перші зразки батарей для електромобілів нового покоління
13:07 29.05.2025 |
Перші передсерійні зразки акумуляторних систем нещодавно були виготовлені на новому заводі Seat у Марторелі. Крім цього, там виготовили перші кузовні елементи на новому пресі PXL.
Seat завершив монтаж основного обладнання та розпочав передсерійне складання акумуляторів через півтора року після завершення будівництва заводу. На даному етапі збірка комбінована - з використанням автоматизованих станцій і ручних операцій. Після повного запуску завод працюватиме з повністю роботизованими лініями та матиме штат із 500 працівників.
Паралельно компанія будує 600-метровий міст із конвеєрною системою для автоматизованого транспортування акумуляторів до головного цеху складання, синхронізований із ритмом виробництва автомобілів.
Інвестиції в проєкт склали 300 мільйонів євро, площа об'єкта - 64 000 м². Максимальна потужність - 300 000 батарей на рік. Завод постачатиме акумулятори виключно для електромобілів платформи Brand Group Core, зокрема Cupra Raval та серійної версії концепту Volkswagen ID. 2all, які вироблятимуться в Марторелі після 2026 року.
Ще однією важливою віхою в реалізації стратегії електрифікації компанії стало передсерійне виробництво перших кузовних деталей для Cupra Raval на новому пресі PXL. Це обладнання, що працює з 2024 року, призначене для оптимізації виробництва. Прес може виготовляти великі деталі з ритмічністю 15 ударів на хвилину і штампувальною потужністю до 4 мільйонів деталей на рік.
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