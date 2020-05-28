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Иностранцы были главными потребителями доллара на межбанке 27 мая
23:53 27.05.2020 |
27 мая безналичный курс доллара поднялся на 3 копейки, и межбанк закрылся в рамках 26,96-26,98 грн/$. Наличные курсы подросли на 3-5 копеек.
На продаже "американца" средний курс в кассах увеличился до 27,05-27,18 грн/$, на покупке - 26,75-26,85 грн/$.
Максимальный курс на межбанке сегодня достигал 27,03 грн/$, однако не удержался до конца дня.
"С утра рынок пытался повторить вчерашний сценарий подорожания доллара. Но после того, как взял высоту на уровне 27 грн/$, оживились валютные продажи. Экспортеры не хотели пропустить локальный максимум. Это привело к развороту тренда и повторному прохождению индикатора 27 грн/$, но уже в обратную сторону", - рассказал "Стране" о ситуации на торгах директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Объем безналичных сделок немного сократился: со вчерашних $150 млн до $140 млн.
Главными продавцами доллара сегодня назвали металлургические заводы, а из покупателей выделяли иностранцев - Ситибанк и Креди Агриколь Банк. Их объемы сделок оценивают от $30 млн до 50 млн.
У них была два повода для скупки валюты. Первый - это продолжающийся вывод капиталов из ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма): по данным НБУ, гривневый портфель нерезидентов за один сегодняшний день сократился на 290 млн - со 103,57 млрд грн до 103,28 млрд грн. Второй повод дал Минфин, который провел 27 мая крупную выплату процентов (купона) по старым выпускам гособлигаций - на 1,6 млрд грн (за два предыдущих дня выплатил по этой же статье 575 млн грн). Получая гривну, иностранцы скупают на нее доллар и выводят на родину.
Кстати, это не последний платеж Министерства финансов на этой неделе. Он будет платить проценты по ранее выпущенным ОВГЗ вплоть до субботы, а в пятницу ему предстоит погашение миллиардного долга Соединенных Штатам.
График такой:
* 28 мая: купон на 506 млн грн;
* 29 мая: купон на 251 млн грн и на $9 млн и погашение $1 млрд;
* 30 мая: купон на 246 млн грн.
"Иностранцы пока остаются главными потребителями доллара на межбанке. Большой активности по импорту не наблюдается, и банки свои валютные позиции не наращивают. Рынок ждет новостей по фактическому выделению Украине кредитного транша МВФ, и находится в выжидательной позиции. Большой активности по сделкам не наблюдается", - прокомментировал "Стране" ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Были ожидания, что на этой неделе наши экспортеры нарастят валютные продажи под налоги: 29 мая - последний день уплаты акцизного налога, ренты и пр. Однако пока они не сильно оправдываются, большого притока доллара на межбанк не наблюдается.
"Видно, что Нацбанк уступил межбанк иностранцам, чтобы поднять курс доллара их руками. Им нужна была валюта, и регулятор не сопротивлялся, поскольку понимал, что курс будет плавно подрастать. Можно будет сказать о рыночном росте котировок, которого давно хотят от НБУ. Так что в этом плане регулятора все устроит. Экспортеры получат более дорогой доллар и смогут нарастить гривневую прибыль, а Кабмин - увеличение отчислений в бюджет. Нацбанк же снова скажет, что у нас плавающий курс и он искусственно ничего не делал. При этом создаст условия для завода в Украину капитала на покупку новых выпусков ОВГЗ, поможет Минфину", - прокомментировал "Стране" текущую ситуацию заместитель председателя крупного банка.
В начале июня Министерство финансов наверняка снова развернет размещение гособлигаций, потому будет вынуждено договариваться с банками и НБУ, а также активно заискивать перед иностранными спекулянтами. Теми, что пока не успели завести к нам капиталы, а лишь присматриваются к рынку. Их снова станут заманивать в наши ОВГЗ. Это значит - под них на какое-то время постараются поднять курс доллара. По одним оценкам, до 27,50 грн/$, по другим - до 28,0 грн/$. Такие сценарии допускаются к середине следующего месяца.
При этом, ожидается, что май гривна будет завершать рядом с 27 грн/$. На 28 число казначеи прогнозируют движение межбанка в рамках 27,0-27,10 грн/$.
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