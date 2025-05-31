Сенатори Грем і Блюменталь зустрілися з Зеленським

Американські сенатори Ліндсі Грем (Республіканська партія) та Річард Блюменталь (Демократична партія) у Києві зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми щойно зустрілися з президентом Зеленським і його командою. Сенатор Блюменталь зустрівся з дітьми, які постраждали, відвідав різні частини міста (Києва - ІФ-У)", - сказав сенатор Грем під час пресконфренції у п'ятницю.

Він нагадав, що 82 сенатори стали співавторами законопроекту, що має накласти сильні санкції не лише на Росію, але й на країни, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти.

"Сімдесят відсотків усієї російської нафти купують Китай та Індія", - додав Грем.

Він анонсував свій візит до Парижа, а також Берліну з метою закликати європейських союзників знизити верхню межу ціни на російську нафту.

"Якщо Європа зробить це, це матиме значення. Це зашкодить російській військовій машині", - наголосив сенатор.

Грем зауважив, що якщо Європа буде запроваджувати санкції проти Китаю, це також буде робити Сенат США.

Він також закликав Китай "обирати мудро", говорячи про їхню купівлю російської нафти.

"Китай, гра, в яку ви граєте з Росією, ось-ось зміниться. Якщо ви продовжуватимете купувати дешеву російську нафту, паливо для військової машини Путіна, на всі ваші товари, що надходять до Сполучених Штатів, буде запроваджено 500% тариф", - наголосив Грем.