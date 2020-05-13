Искривления на рынке электроэнергии начались с сентября - Буславец

С сентября прошлого года на рынке электроэнергии начались некоторые административные вмешательства, после которых произошло искажение ценообразования на рынке.

Об этом сказала и. о. министра энергетики и защиты окружающей природной среды Ольга Буславец в программе «Реальная политика», сообщает пресс-служба Минекоенерго.

"1 июля 2019 года в нашей стране начала работу новая модель рынка электроэнергии. И в первые месяцы все было нормально: были приняты меры, чтобы не произошло резкого повышения цен на электрическую энергию для потребителей. Были установлены так называемые прайскепы - то есть ограничения на рынке электрической энергии, которые были рассчитаны национальным регулятором. Они были поддержаны также в рамках технической помощи проекта USAID «Энергетическая безопасность». Эти прайскепы были рассчитаны для того, чтобы наша генерация могла покрывать свою себестоимость при производстве электрической энергии. Но, к сожалению, с сентября прошлого года начались некоторые административные вмешательства в этот рынок", - отметила Буславец.

В работу рынка вмешивались и через изменения в законы, и через постановления Кабинета министров, и через постановления Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

"Устанавливались так называемые ограничения на эти прайскепы. Прайскепы - это ограничение цены на рынке электрической энергии для того, чтобы предотвратить значительный рост цены на электрическую энергию для конечного потребителя вследствие открытия нового рынка", - отметила Буславец.

После этих вмешательств произошло искажение ценообразования на рынке - искусственное снижение цены электрической энергии до уровня ниже себестоимости ее производства.

"Кроме того, с сентября прошлого года был открыт импорт электроэнергии из Беларуси и России по двусторонним договорам, что привело к тому, что наша угольная промышленность потеряла рынок сбыта своей продукции", - добавила руководитель Минэкоэнерго.

Как сообщал Укринформ, для преодоления кризисных явлений в работе энергетической системы Украины Министерством энергетики и защиты окружающей природной среды Украины был предложен новый Прогнозный энергетический баланс производства и потребления электроэнергии в энергосистеме Украины на 2020 год. Энергобаланс предусматривает пропорциональное снижение объемов производства электроэнергии атомной, гидро- и тепловой генерацией. Прогнозный баланс производства электроэнергии атомными электростанциями в 2020 году сокращен на 8,6% - до 73,7 млрд кВт-час.