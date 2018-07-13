Смолий готовит нас к худшему будущему. Зачем НБУ повысил учетную ставку

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Смолий готовит нас к худшему будущему. Зачем НБУ повысил учетную ставку

11:03 13.07.2018 |

Финансы, Экономика

 Пальчевский Иван / FinClub

Национальный банк решил поднять учетную ставку еще выше - на 0,5 п.п., до 17,5%. Формальные основания он нашел: хотя инфляция и снижается, ее вскоре ускорит подорожание газа, а рост доходов украинцев продолжает толкать потребительские цены вверх. Но ключевой сигнал НБУ «между строк»: он не будет медлить с ужесточением монетарной политики в случае срыва программы МВФ и роста бюджетного популизма перед выборами.

Непрогнозируемый регулятор

Национальный банк с 13 июля повысил учетную ставку с 17% до 17,5%. Этого от него не ожидали: семь опрошенных агентством Bloomberg экономистов не предсказывали изменений в политике Нацбанка по итогам единственного этим летом заседания монетарного комитета.

Ведь последние два месяца участники рынка наблюдали сигналы того, что потребности в экстренном и дополнительном ужесточении монетарной политики пока нет. Темпы инфляции начали демонстрировать уверенное снижение. Они оказались даже лучше, чем рассчитывал НБУ. В мае инфляция снизилась до 11,7% в годовом выражении, а в июне - до 9,9% при прогнозе на 2018 год в 8,9%. Даже на валютном рынке нет потрясений: гривна остается сильной, торгуясь в диапазоне 26,1-26,3 грн/$, что лишает импортеров необходимости повышать цены на товары.

Однако НБУ, наблюдая те же сигналы, сделал противоположный вывод и поднял учетную ставку. Финансисты восприняли такое решение как очередной провал его коммуникационной политики. «Одна из целей НБУ - быть прозрачными и прогнозируемыми. Смысл инфляционного таргетирования в том, что Национальный банк дает рынку понятные ориентиры. Когда же НБУ сначала говорит о том, что инфляция сейчас ниже, чем они ожидали, а потом повышает ставку, то это выглядит странно. Поэтому решение НБУ не совпадает с точки зрения коммуникации и понятного для рынка механизма», - считает аналитик ИК Adamant Capital Константин Фастовец. Он, как и другие аналитики, ожидал от НБУ сохранения в июле ставки на уровне 17%.

 

Растущие риски

Почему же НБУ принял такое решение? Во-первых, снижение цен на овощи и фрукты из-за хорошего урожая НБУ считает временным. Во-вторых, во II полугодии ожидается ускорение инфляции на фоне повышения административно регулируемых цен и тарифов, а также сохранения высоких темпов роста доходов населения. В мае средняя зарплата была на 28% выше уровня мая прошлого года. «Столкнувшись с дефицитом рабочей силы, украинские предприятия вынуждены повышать оплату труда», - объясняет финансовый аналитик ICU Михаил Демкив.

Но доходы растут и благодаря прямым переводам трудовых мигрантов. За январь - май украинцы перевели в страну на 30% больше валюты, чем год назад. Эти $4,5 млрд поддержали потребительский спрос. «Денежные переводы уже составляют потрясающие для европейской страны 8,4% от ВВП. И общий объем этих поступлений будет только увеличиваться в 2018 и 2019 годах - до $11,6 млрд и $12,2 млрд», - говорит он.

Доходы сограждан будет увеличивать и правительство, которое так и не отказалось от желания поднять минимальную зарплату минимум до 4 тыс. грн. «Это шаг, который может добавить электоральные баллы в предвыборный период и, как следствие, вызвать давление на инфляцию со стороны спроса», - сказал Михаил Демкив. И это несмотря на то, что, по правде говоря, в бюджете нет денег на незапланированное повышение минимальной зарплаты. В I полугодии отставание от плановых показателей по доходам госбюджета выросло до 3,1%. Есть сложности и с финансированием дефицита: внешние заимствования недоступны, а внутренние - дорогие.

Иностранные инвесторы начали покидать внутренний долговой рынок. «После бума, который продолжался в октябре 2017 - марте 2018 года, когда общий объем портфеля нерезидентов достигал 14 млрд грн, ощущается некоторый спад интереса, а общий объем вложений сократился до 10 млрд грн», - отмечает Михаил Демкив.

Вопрос получения осенью транша кредита МВФ остается туманным, несмотря на то что 12 июля парламент принял необходимую для получения транша правку по Антикоррупционному суду. Но для получения транша необходимо еще сбалансировать бюджет и повысить тарифы на газ. Эту очень непопулярную накануне выборов меру, которая приведет к росту тарифов на ЖКХ и обнулит полученные от повышения «минималки» электоральные баллы, власть постоянно переносит «на потом». В НБУ подсчитали, что рост тарифов на газ на 25% в этом году добавит к инфляции 0,9 п.п. и это влияние будет ощущаться в 2019-м. «Решение о повышении тарифов должно быть принято и согласовано с МВФ в ближайшие две недели. В противном случае Украина не будет иметь возможности получения финансирования от МВФ, скорее всего, до начала 2020 года», - считает аналитик инвесткомпании Concorde Capital Евгения Ахтырко.

Глава НБУ Яков Смолий допустил, что миссия МВФ может приехать до «летних каникул». «Правительство постоянно ведет переговоры с МВФ о пересмотре тарифов на газ, и мы ожидаем, что эти вопросы (включая правку по Антикоррупционному суду) будут решены в ближайшее время. У Фонда есть свои «каникулы», но, учитывая важность пересмотра, мы ожидаем, что миссия Фонда может приехать после согласования этих двух вопросов», - сказал он вчера.

От выполнения условий МВФ зависит способность правительства рефинансировать валютный долг. «Мы ожидаем транш от МВФ на $2 млрд, чистое поступление от размещения еврооблигаций на $1 млрд. Еще по $0,5 млрд будет от Всемирного банка и Евросоюза. В целом прогноз по международным резервам составляет $20,8 млрд на этот год», - подсчитал Константин Фастовец. Такой уровень резервов позволяет Украине обслуживать внешний долг, не допуская падение резервов ниже уровня покрытия трех месяцев будущего импорта.

Сигнал политикам

Но НБУ решил заранее подготовиться к худшему сценарию и показать политикам, что он будет делать, если все эти риски станут реальностью. А возможность кризиса регулятор понимал еще весной, когда спрогнозировал, что без транша МВФ и высоких цен на металлы курс превысит 40 грн/$. Вероятно, из-за этих опасений НБУ публично говорил о том, что жесткой его монетарная политика может оставаться весь 2018 год. «Решение НБУ по ставке стоит расценивать прежде всего с политической точки зрения. Ведь повышение ставки на 0,5 п.п. особо не влияет на макроэкономические процессы в стране. Другое дело, повысить ставку на 1 п.п. либо на 1,5 п.п., как это НБУ делал раньше. Поэтому 17,5% - это сигнал о том, что НБУ независим и не позволит за счет эмиссии выполнять «хотелки» политиков, в то время пока они не спешат выполнять условия МВФ», - сказал FinClub топ-менеджер одного из банков.

Сигналы от Якова Смолия уловили в Совете Нацбанка. «Политический бизнес-цикл должен разбиться о независимость центробанка. Глобальная экономика нестабильна, а риски усиления эффектов переноса (транша МВФ) будут усиливаться, чем больше алярмизма будет нагнетаться по поводу внешней устойчивости. Риски фискального доминирования растут, и высокие ставки - это призыв к фискальной коррекции», - уверен член Совета Виктор Козюк.

Еще один аргумент в пользу «сигнальности» решения НБУ - неочевидное влияние предыдущих повышений ставки на цену денег в экономике. Нацбанк с октября 2017 по январь 2018 года три раза повышал учетную ставку, но ставки по депозитам продолжали падать. А это не побуждало украинцев сменить потребление на сбережение. В отдельные месяцы депозитный портфель банков рос только за счет капитализации процентов, а не притока вкладов. И только после повышения учетной ставки в марте до 17% депозитные ставки перестали падать, хотя и не начали расти.

Очень зависимой от монетарных решений НБУ оказалась доходность ОВГЗ. И повышая ставку, Нацбанк толкает вверх стоимость правительственных займов, что, в теории, должно уберечь Минфин от расширения дефицита бюджета. «Повышение учетной ставки имело довольно слабый эффект для депозитных ставок, но заметно повысило стоимость заимствований для правительства. Высокая учетная ставка - это еще и предохранитель от чрезмерных расходов правительства, которые могли бы способствовать дальнейшему росту инфляции», - объясняет Михаил Демкив.

Он воспринимает повышение ставки до 17,5% как готовность НБУ перейти к жестким мерам в случае разрыва программы МВФ. «В таком случае высокие ставки делают гривневые инструменты более привлекательными в противовес варианту перевести средства в валюту», - говорит аналитик. Высокие гривневые ставки не только должны побудить украинцев не покупать валюту, но и, возможно, вновь привлечь валютных инвесторов в гривневые инструменты. «В такой ситуации не придется рассчитывать на ослабление валютных ограничений, а, по всей вероятности, действия будут противоположными», - добавил Михаил Демкив.
 

ПО РУБРИКАМ

17:56 Рынок акций Украины завершил торги в пятницу 13-го на мажорной ноте

17:18 BitPico: 98% нод Bitcoin Cash контролирует один сервер

17:03 Депозитные ставки для физлиц 13.07.18

16:58 Доллар 13 июля дорожает к евро четвертую сессию подряд впервые за два месяца

16:14 Средневзвешенный курс доллара на межбанке 13 июля составил 26.2332 грн

15:10 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 13.07.18

13:56 Биржи АТР 13 июля закрылись ростом на статистике из КНР и ослаблении торговых рисков

11:28 Курс валют по карточным операциям 13.07.18

11:03 Смолий готовит нас к худшему будущему. Зачем НБУ повысил учетную ставку

10:53 НБУ продал 12 июля банкам депозитные сертификаты на 6 965 млн гривен

10:53 Остатки средств на корсчетах банков 13.07.18

10:49 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 12.07.18

10:02 На межбанке 12 июля объем торгов долларом уменьшился на $18,8 млн до $161,8 млн

09:16 Банковский регулятор ЕС обвинил Мальту в нарушении правил борьбы с отмыванием денег

09:07 Биржа Binance стала инвестором первого в мире децентрализованного банка на Мальте

• дальше…

17:53 C 6 по 13 июля отмечался рост розничных цен на сжиженный газ и незначительные колебания на светлые нефтепродукты

15:40 Нефть слабо дешевеет 13 июля, завершает неделю рекордным падением за 5 месяцев

14:35 Почему Украина опередила Россию в мировом рейтинге инноваций

12:34 Рада решила выделить госшахтам дополнительно 1,4 млрд грн дотаций

12:23 Рада намерена изменить налогообложение ввоза легковых автомобилей

11:50 Правительство Украины продолжает искать компромисс с МВФ - премьер

11:37 Перенос переговоров с МВФ на осень резко снизит шансы Украины привлечь очередной транш – бизнес сообщество

11:03 Смолий готовит нас к худшему будущему. Зачем НБУ повысил учетную ставку

08:46 Цена на золото колеблется 13 июля на фоне динамики курса доллара

08:13 Американские лоббисты отчитались о полученных от Украины деньгах

• дальше…

14:56 ФИДЕ отстранила от должности Кирсана Илюмжинова

14:17 Большинство американцев считает Трампа недостаточно жестким в отношении России - опрос Fox News

13:05 Греция: россияне высланы по обвинению в финансировании протестов

09:55 Шантажисты с Афона. Кремль хочет использовать македонскую церковь в Украине

09:16 Банковский регулятор ЕС обвинил Мальту в нарушении правил борьбы с отмыванием денег

08:30 Трамп: «брексит» Терезы Мэй убьет торговый договор с США

08:13 Американские лоббисты отчитались о полученных от Украины деньгах

12.07 Саммит НАТО в параллельной вселенной Трампа

12.07 Британия представила окончательные предложения по "брекситу"

12.07 В польских банках заговорили на украинском

12.07 НАТО подтвердило, что в будущем Украина присоединится к Альянсу

12.07 Волынь теряет популярность: как Польша отметила юбилей волынской трагедии

12.07 Большинство американцев считает Обаму лучшим президентом за всю историю США - опрос

12.07 Doing Business не подвергался сознательным манипулированиям, заключили аудиторы

12.07 НАТО официально требует от России вывести свои войска с территории Украины, Грузии и Молдавии

• дальше…

14:35 Почему Украина опередила Россию в мировом рейтинге инноваций

12.07 Кличко одобрил повышение тарифов на проезд в коммунальном транспорте до 8 гривен с 14 июля

12.07 Киевские застройщики отмечают сокращение темпов реализации жилья – UTG

12.07 Минздрав Украины упростил форму декларации с врачом

11.07 Украина поднялась на 7 позиций в рейтинге инноваций

11.07 Девелоперы возобновили активность в строительстве ТРЦ в Киеве - UTG

11.07 Недовольных инвестклиматом в Украине становится меньше - ЕБА

10.07 Киевсовет взял финансовые обязательства по выплате долга Киевского метрополитена Укррослизингу за поставку 100 вагонов метро в 2009

10.07 H&M откроет первый в Украине магазин 18 августа в киевском торговом центре Lavina Mall

09.07 Все паркинги в Украине приспособят для электромобилей

06.07 «Белая книга» Минобороны: Топ-5 успехов украинской армии

05.07 Повышение стоимости проезда в общественном транспорте Киева произойдет 14 июля

05.07 Кабмин утвердил проект строительства желдороги Киев–аэропорт «Борисполь» за 583,2 млн грн

04.07 Верховный суд разрешил строительство на Рыбальском полуострове

03.07 Уехать, чтобы остаться. Почему трудовая миграция - благо для Украины

• дальше…

16:12 Депутаты перенесли парламентский кризис на осень

12:40 Рада закрыла 8-ю сессию, очередная откроется 4 сентября

09:55 Шантажисты с Афона. Кремль хочет использовать македонскую церковь в Украине

08:13 Американские лоббисты отчитались о полученных от Украины деньгах

12.07 Порошенко обсудил с Трампом «Северный поток-2» и его предстоящую встречу с Путиным 16 июля

12.07 Рада постановила передать все подследственные дела Антикоррупционному суду после начала его работы

12.07 НАТО подтвердило, что в будущем Украина присоединится к Альянсу

12.07 Волынь теряет популярность: как Польша отметила юбилей волынской трагедии

12.07 Рада ратифицировала соглашение с Нидерландами о правовом сотрудничестве в деле о крушении самолета Malaysia Airlines в 2014

12.07 НАТО официально требует от России вывести свои войска с территории Украины, Грузии и Молдавии

12.07 Танки и самолеты-лаборатории. Зачем военным новый полигон на Херсонщине

11.07 Суд ЕС отменил санкции против Андрея Клюева, введенные в 2017 году

11.07 Венгрия не отступит от блокирования сближения Украины с НАТО – Сийярто

11.07 Участники саммита НАТО подтвердили евроатлантические стремления Украины – декларация

11.07 Против чего протестуют «евробляхеры»

• дальше…

17:38 Дебют фаблета Huawei Nova 3: экран Full HD+ с вырезом и четыре камеры

15:46 Apple Inc. объявила о создании фонда инвестиций в чистую энергетику объемом $300 млн в Китае совместно с 10 своими поставщиками

15:04 BMW, Peugeot и Ford научили машины общаться друг с другом

12:19 Самую дешевую машину в мире не захотели покупать. Ее выпуск прекращен

12.07 Apple обновила MacBook Pro: шестиядерный процессор и до 32 Гбайт ОЗУ

12.07 Land Rover доработал обновленный Range Rover Sport

12.07 Sony представила смартфон Xperia XA2 Plus

12.07 Минторг США подписал договор с китайской ZTE, по которому она выплатит гарантию в $400 млн

11.07 Смарт-часы TicWatch Pro с двумя дисплеями стоят $250

11.07 Huawei и Audi договорились о создании подключённых автомобилей

11.07 Microsoft представила дешёвый планшет Surface Go

11.07 В историях Instagram появилась возможность задавать вопросы и получать ответы

11.07 В Google Pay появилась возможность переводов денег между пользователями

11.07 MINI и Great Wall будут вместе выпускать электрокары

11.07 The Pirate Bay предупредил пользователей о майнинге на их компьютерах

• дальше…

11.07 HSBC назвал шесть банковских должностей будущего

03.07 Как не разочароваться в новой должности

03.07 Google AdWords и DoubleClick останутся в прошлом

25.06 Что делать с плохим начальником

23.06 Возрастным сотрудникам все труднее угнаться за молодежью

21.06 Робот впервые в истории уволил разработчика

11.06 10 профессий, востребованных в цифровой экономике

08.06 Как справиться с нехваткой мотивации на работе?

04.06 Как стать успешным независимым работником в новой экономике

29.05 Google страдает от плюрализма мнений сотрудников

24.05 Как BMW, Rio Tinto и Electrolux соблюдают первый закон робототехники

22.05 Ученые: эти шесть черт характера обеспечивают успех в жизни

17.05 В чем разница между одержимыми работой и просто увлеченными ею

14.05 Почему начальники не умеют управлять дистанционными сотрудниками

08.05 Что делать, если вас не ценят на работе

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно