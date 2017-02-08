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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Нежелезобетонный "Оппоблок". Кто решил подергать Ахметова за провода "Укртелекома"

19:04 08.02.2017 |

Политика

 Александр Суков, Деловая столица

Предыдущий владелец "Укртелекома" хочет взыскать с компаний Рината Ахметова $760 млн, которые так и не получил после продажи оператора.

На фоне анархических нравов в украинских политических партиях "Оппоблок" мог казаться практически монолитом. Особенно если наблюдать за ним со стороны. На самом деле это вовсе не так. Это такой же террариум "единомышленников", как слывшая монолитом в давние времена Партия регионов. Особенно "теплые отношения" сложились между так называемыми «газовиками», ориентировавшимися на Сергея Левочкина и Дмитрия Фирташа, и коренными донецкими в лице Рината Ахметова и Бориса Колесникова. Периодически отношения становились столь "теплыми", что даже выплескивались в СМИ, к примеру когда выдающийся бизнесмен и организатор народного хозяйства г-н Колесников величал мастера аппаратной интриги Сергея Левочкина «мелким чиновником» и интересовался, откуда у него полмиллиона долларов на бронированный Mercedes, если он не сможет объяснить обществу даже покупку подержанного «Жигуля».

Впрочем, как оказалось, г-н Левочкин может проворачивать дела и покрупнее, чем какие-то там «Жигули». Так, еще один выдающийся деятель современности, борец с коррупцией и по совместительству народный депутат Сергей Лещенко получил где-то «пачку документов», демонстрирующих, как г-н Левочкин в далеком 2011 г. «помог» г-ну Ахметову приобрести "Укртелеком".

Конечно, официально до сих пор неизвестно, кто именно является конечным собственником компании, которая в 2010-м купила у государства «Укртелеком», но г-н Лещенко демонстрирует документы, которые указывают, что к ней самое непосредственное отношение имеет все тот же Левочкин. Учитывая нравы, которые бытуют среди отечественного истеблишмента, казалось бы, ничего страшного, проблема однако в том, что бывший собственник, вроде бы окончательной уступивший свою долю Ринату Ахметову, вдруг посчитал, что ему недоплатили.

Утром стулья

Теперь получается, что предыдущие владельцы "Укртелекома", которые приобрели госкомпанию в процессе приватизации и потом продали ее Ринату Ахметову, хотят получить остаток денег, а посему требуют в судах заморозить акции принадлежащих украинскому олигарху компаний.

Особо стоит отметить, что история приватизации и перепродажи "Укртелекома" запутана и непублична. "Укртелеком" был приватизирован в 2011 г., когда 92,79% его акций купила компания ЕСУ, дочерняя фирма австрийского фонда EPIC, за 10,6 млрд грн. Спустя два года ЕСУ продала "Укртелеком" SCM Financial Overseas Ltd Рината Ахметова, которая должна была заплатить за бывшую госкомпанию $860 млн.

Теперь кипрская компания Raga Establishment Ltd обратилась в суд Никосии с иском к SCM Financial Overseas Ltd и SCM Holdings Ltd, а также их аудитору PricewaterhouseCoopers Ltd. Она потребовала заморозить акции SCM Holdings Ltd. Причина в том, что покупатель заплатил за "Укртелеком" только $100 млн из 860 млн, и истец опасается, что в результате передачи акций внутри группы СКМ она может не получить остаток денег за акции. Кипрский суд в январе текущего года суд удовлетворил иск о заморозке акций SCM Holdings Ltd, и такого же решения истец добился в арбитраже в Лондоне в отношении компании SCM Financial.

По данным СМИ, истец - компания Raga Establishment Ltd - ранее называлась Epic Telecom Invest Ltd, которая выступила от имени австрийского фонда EPIC официальным владельцем ЕСУ на момент приватизации "Укртелекома".

Не стоит также забывать, что приватизация "Укртерекома" - дело политическое: особенности поведения государства при приватизации компании стали основанием для возбуждения первого уголовного дела против президента-беглеца Виктора Януковича, поскольку при его содействии с компании покупателя были сняты обязательства инвестировать $220 млн на развитие сети спецсвязи, а заплатить за нее должен был бюджет (иначе говоря, налогоплательщики).

Сейчас Януковича преследуют по делу о государственной измене, но об эпизоде с "Укртелекомом" государственные обвинители могут вспомнить в любой момент, и проблем у господина Ахметова только прибавится. В ситуации, когда почти потерян контроль над активами в ОРДЛО, а очередное обострение вокруг Авдеевки грозит оставить метзаводы Ахметова без кокса, дополнительные проблемы с правами собственности да иск на $760 млн позволяют сделать некогда могущественного олигарха полностью зависимым от власти.

Что он стоит

Очень привлекательным активом "Укртелеком" был еще до периода бурного распространения мобильной связи в Украине. Эксперты неоднократно указывали, что промедление с приватизацией только снижает его ценность: мобильная связь с каждым годом откусывает от рынка все больший кусок пирога, поэтому приватизировать его нужно было как можно быстрее. "Укртелеком" продолжает терять клиентов услуг стационарной связи и сейчас: по состоянию на конец третьего квартала прошлого года абонентская база компании сократилась в течение одного календарного года на 15% - до менее чем 5 млн пользователей.

Однако даже сейчас он остается лакомым куском для владельца. По словам эксперта рынка телекоммуникаций Станислава Юрасова, у компании огромный фонд недвижимости. "Некоторые здания с неплохим ремонтом находятся в центре Киева и имеют удобное расположение в других городах", - сказал он. "Укртелеком" уже пытался торговать своими зданиями: в прошлом году было выставлено недвижимости на 200 млн грн и компания изучала спрос на объекты начальной стоимостью свыше 1 млрд грн.

Сейчас основной доход "Укртелекому" пока еще приносит стационарная связь, но количество абонентов каждый год сокращается на полмиллиона. По мнению Юрасова, основной перспективный бизнес - предоставление услуг интернета, но через интернет-бизнес тяжело компенсировать потерю в заработке от фиксированной связи, так как среднерыночные расценки на интернет-услуги у нас довольно низкие в сравнении с соседними странами. "В ближайшие пять лет компании предстоит пройти через узкое горлышко - местная связь должна поменяться с интернетом местами. И интернет может стать основным источником дохода. Но чтобы пройти через это горлышко, "Укртелекому" нужно заручиться поддержкой регулятора и раз в год повышать тарифы на местную связь. Или же через Верховную Раду сделать этот тариф нерегулируемым", - сказал он. По мнению эксперта, если такая рокировка произойдет, то "Укртелеком" выживет. А если нет, то ему тяжело будет рассчитаться со всеми займами как перед частными и госбанками, так и перед китайским поставщиком оборудования Huawei. Отметим, что ключевым вопросом для выживания компании является позиция власти в лице правительства и парламентского большинства.

В очередь

Претензии кипрских компаний - не последние в перечне выдвинутых "Укртелекому" и его нынешнему владельцу. Дело в том, что компания ЕСУ, которая приобрела "Укртелеком" в 2011 г., частично оплатила покупку за счет денег, вырученных от продажи выпущенных ею облигаций на сумму 4,2 млрд грн, которые выкупили Ощадбанк и Укрэксимбанк. "Укртелеком" взял на себя обязательство выкупить у госбанков облигации ЕСУ на 2 млрд грн, но выполнить это обязательство не смог. Он планировал закрыть эти долги за счет денег, вырученных от продажи 3G-оператора "Тримоб", но Фонд государственного имущества не дал согласия на проведение этой сделки, а Антимонопольный комитет еще рассматривает это дело.

В сентябре прошлого года генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что "Укртелеком" был приватизирован кипрской компанией фактически бесплатно, и, как только Генпрокуратура узнает бенефициара этой компании, она займется этим делом вплотную.

В свою очередь, глава Фонда госимущества Игорь Билоус предложил Кабмину создать рабочую межведомственную группу, которая бы проверила выполнение инвестиционных обязательств покупателем "Укртелекома" и разработала механизм возвращения компании в собственность государства. Однако затем эту инициативу решили положить под сукно, дабы не распугивать инвесторов призраком национализации и нового передела собственности.

 

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