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Топ-16 самых интересных книг о корпоративном мошенничестве
13:58 05.03.2019 |
Многие инвесторы были очарованы стартапом Theranos, который обещал стать настоящей революцией в области проведения анализов крови.
Однако Theranos далеко не единственная компания, которая в итоге оказалась не чем иным, как мошенническим проектом.
Об историях, подобных этой, написано много книг, а скандалы попадают на первые полосы газет.
Людям интересно читать не только про успешные компании, но и о том, как мошенники обманывают инвесторов.
Ниже мы расскажем о 16 интересных книгах о мошенничестве в бизнесе и крупных скандалах.
Джон Каррейру "Дурная кровь: секреты и ложь в стартапах Силиконовой долины"
Книга журналиста-исследователя Джона Каррейру "Дурная кровь: секреты и ложь в стартапах Силиконовой долины" рассказывает о взлете и падении компании Theranos, которой 10 лет удавалось поддерживать миф о своих передовых медицинских технологиях, привлекая инвесторов и влиятельных покровителей. Сразу после выхода книга заняла верхние строчки списка бестселлеров.
Элизабет Холмс привлекла 400-миллионные инвестиции, и в 2015 г. Theranos оценивался в $9 млрд, причем Холмс владела более чем 50% компании.
Осенью 2015 г. компания оказалась в кризисе, когда ряд публикаций раскритиковал анализы Theranos как несертифицированные Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA), использующие стандартные технологии анализов вместо провозглашенных, а также выдающие ошибочные данные анализов.
Диана Энрикес "Лжец, Великий и ужасный"
Книга журналистки Дианы Энрикес рассказывает о крупнейшей в мире финансовой пирамиде, созданной Бернардом Мейдоффом и фактически раскрытой властям его же сыновьями.
В книге рассказано об истории Бернарда Мейдоффа, основавшего на Уолл-стрит в начале 1960-х гг. свою фирму, с течением времени превратившуюся в один из крупнейших инвестиционных фондов.
Сам Берни пользуется репутацией успешного и влиятельного финансиста, брокера, финансового консультанта и щедрого филантропа, пока в 2008 г. не становится известно, что за последние полтора десятка лет фонд превратился в самую крупную в истории финансовую пирамиду.
Разразившийся скандал обернулся многомиллиардными убытками и привел к краху как самого Мейдоффа, получившего 150 лет тюрьмы, его семью и близких, так и тысячи доверившихся ему клиентов.
По книге был снят одноименный фильм, в котором журналистка сыграла саму себя.
Бетани Маклин и Питер Элкинд "Самые смышленые парни в этой комнате"
Эта книга - бестселлер 2003 г., написанный репортерами Fortune, Бетани МакЛин и Питером Элкиндом.
Это исследование одного из крупнейших скандалов делового мира в истории Америки.
Помимо книги, МакЛин и Элкинд написали сценарий фильма вместе с режиссером картины Алексом Гибни.
В книге рассказано о коллапсе корпорации Enron, который обернулся уголовными делами в отношении руководства компании.
Также показано влияние трейдеров из Enron traders на Калифорнийский электрический кризис 2000-2001 гг.
Дэвид Энрич. "The Spider Network"
"The Spider Network" - история от журналиста Wall Street Journal Дэвида Энрича о группе шестерых банкиров, которые влияли на людей, определяющих ставку Либор (Libor), и благодаря этому зарабатывали миллионы.
Конечно, впоследствии эта схема поломалась. Энрич взял сложную финансовую историю и сделал из нее триллер, который будет понятен каждому.
Кен Бэнсинджер "Красная карточка"
Эта книга - шокирующее описание скандала в ФИФА, крупнейшего международного коррупционного скандала последних лет.
Коррупционная схема была раскрыта американскими следователями и затрагивала десятки стран.
Эта история отразилась практически на каждом аспекте самого популярного вида спорта в мире - футбола.
Том Райт и Брэдли Хоуп "Billion Dollar Whale"
Финансист Джо Лоу родился в 1981 г. в не самой бедной семье. Любовь к красивой жизни проявилась в нем еще во время учебы в Уортонской школе бизнеса.
Именно он в течение десятилетия, при помощи Goldman Sachs и других организаций, уводил деньги из-под носа регуляторов.
В сентябре 2014 г. бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад получил доказательства причастности Лоу к мошенничествам с национальным суверенным фондом. А в июле 2016 г. делом занялся генеральный прокурор США.
Майкл Льюис "Большая игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы"
"Большая игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы" - книга американского писателя и журналиста Майкла Льюиса о предпосылках и развитии ипотечного кризиса в США в 2000-х гг.
Льюис, опираясь как на собственный опыт, так и на беседы и интервью с героями книги, описывает финансовый мир тех лет и пытается разобраться в причинах кризиса.
"Большая игра на понижение" - документальное произведение с реальными героями, названиями компаний и хронологией событий.
Особенность книги в том, что ее главными героями стали победители - те, кто сумел вовремя увидеть зарождающиеся проблемы и заработать на них. Автор пишет не только об их роли в описываемых событиях, но и рассказывает об их характерах.
Ник Билтон "American Kingpin. The Epic Hunt for the Criminal Mastermind Behind the Silk Road"
Ник Билтон - британо-американский журналист и писатель.
Это невероятная история человека, который выстроил многомиллионную онлайн-империю по продаже наркотиков, практически не выходя из комнаты.
Шила Колхактар "Черная грань"
Книга "Черная грань: инсайдерская информация, грязные деньги и квест, чтобы победить самого разыскиваемого человека Уолл-стрит" рассказывает историю компании SAC Capital Advisors и ее основателя Стивена А. Коэна.
SAC Capital когда-то был одним из самых мощных хедж-фондов на Уолл-стрит. Однако в 2013 г. был вынужден закрыться.
Брайан Бурроу и Джон Хельяр "Варвары у ворот. История падения RJR Nabisco"
Это захватывающая история о развернувшейся на Уолл-стрит в октябре-ноябре 1988 г. борьбе за контроль над компанией RJR Nabisco.
В основу книги легли более 100 интервью, которые Брайан Бурроу и Джон Хельяр провели с участниками описываемых событий - с президентом RJR Nabisco Россом Джонсоном, Генри Крависом, Джорджем Робертсом, Тедом Форстманном, Джимом Махером и другими видными дельцами финансового мира.
Авторы знакомят читателя с историей становления, процветания и падения одной из крупнейших американских компаний, мастерски рисуют характеры участвующих в схватке управляющих, юристов, финансистов, дают возможность окунуться в атмосферу Уолл-стрит и ощутить накал страстей, разгоревшихся вокруг кредитованного выкупа контрольного пакета акций RJR Nabisco.
Энтони Бьянко "The Big Lie: Spying, Scandal, and Ethical Collapse at Hewlett Packard"
Книга Энтони Бьянко рассказывает о внутренней кухне Hewlett Packard и связанных с компанией скандалах.
Почти каждый американец заинтересован в том, чтобы крупнейшая корпорация была успешной.
История Hewlett Packard отражает борьбу, которая ведется в корпоративном мире, а также показывает бизнес с точки зрения морали.
Эндрю Росс Соркин "Слишком большие, чтобы рухнуть. Инсайдерская история о том, как Уолл-стрит и Вашингтон боролись, чтобы спасти финансовую систему от кризиса и от самих себя"
Книга, которую написал постоянный корреспондент New York Times Эндрю Росс Соркин, уникальна.
Это взгляд изнутри: во время работы над книгой Соркин опросил более 200 участников событий и записал почти 500 часов интервью.
Он получил доступ к конфиденциальной информации, среди героев его документального экономического триллера - главы самых крупных банков Америки и мира, члены правительства и даже президент США.
"Слишком большие, чтобы рухнуть" - абсолютный бестселлер в США и Европе, а одноименный фильм, поставленный по этой книге, заработал и номинаций на телепремию "Эмми" и три номинации на "Золотой глобус".
Аарон Бим и Крис Уорнер "Healthsouth: The Wagon to Disaster"
Жадность корпораций - это чума современного финансового мира, которая угрожает мировой экономике.
Бывший основатель и CFO компании Healthsouth Аарон Бим рассказывает то, что осталось скрытым от глаз посторонних, - неизвестную историю HealthSouth, одной из самых успешных американских компаний в области здравоохранения и одном из крупнейших в истории бизнеса мошенничестве.
Джек Юинг "Faster, Higher, Farther: The Volkswagen Scandal"
В середине 2015 г. Volkswagen достиг своей цели и превзошел Toyota, став крупнейшим автопроизводителем в мире.
Пару месяцев спустя EPA обнародовала информацию о том, что Volkswagen обманывал покупателей, установив на 11 млн автомобилях программу, обманывающую механизмы по определению уровня выбросов.
К началу 2017 г. компания должна была выплатить американским регуляторам и владельцам автомобилей $20 млрд.
Книга "Faster, Higher, Farther" приподнимает завесу тайны над заговором и рассказывает об истории этого мошенничества.
Кэтрин С. Нил "Taking Down the Lion"
Вызывающий всеобщее восхищение CEO компании Tyco International Дэннис Козловски сделал из небольшой и никому неизвестной компании в Нью-Хэмпшире всемирно известную компанию.
Однако неожиданно Козловски теряет работу, статус в обществе. Автор книги приоткрывает мир корпоративных амбиций, стремления к деньгам, а также сомнительной корпоративной этики.
Синтия Купер "Extraordinary Circumstances: The Journey of a Corporate Whistleblower"
Бывший сотрудник WorldCom Синтия Купер рассказывает о своем пути - о том, как она уехала из небольшого городка и сделала карьеру в корпорации, а затем стала разоблачительницей и была названа Человеком года по версии издания Time в 2002 г.
Эта книга не только о карьере, но и в морально-этических нормах, которые стоят за каждым выбором и каждым решением человека.
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