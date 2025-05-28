SpaceX втратила Starship і Super Heavy під час дев’ятого тестового запуску

Starship вийшов у космос під час дев'ятого тестового запуску, але обидва ступені ракети SpaceX були втрачені ще до завершення місії. Попри це компанія отримала важливі технічні дані та планує нові спроби найближчим часом.

Місія стартувала 27 травня о 19:37 за східноамериканським часом (02:37 28 травня за київським часом) зі стартового майданчика Starbase в Техасі. Під час польоту вперше використали повторно прискорювач Super Heavy, що літав під час сьомого тестового запуску у січні. Цього разу SpaceX замінила лише 4 з 33 двигунів Raptor, решта - були вже "перевіреними в польоті".

Super Heavy мав здійснити жорстку посадку в Мексиканській затоці, оскільки компанія тестувала нову траєкторію входження в атмосферу з вищим кутом для зменшення швидкості зниження. Однак приблизно через 6 хвилин після запуску під час маневру прискорювач розпався, не дійшовши до точки посадки.

Верхній ступінь Starship пролетів за суборбітальною траєкторією над Атлантикою. Він мав розгорнути вісім макетів супутників Starlink приблизно через 18,5 хвилини після старту, однак через частково заблокований вантажний люк це не вдалося. Ще одним завданням було ввімкнення одного з двигунів Raptor у космосі, але через втрату керування Starship почав обертатися і компанія скасувала цей тест.

Причиною збою стала втрата тиску в основному паливному баку, що призвело до збоїв у системах орієнтації. Зрештою апарат зруйнувався під час входження в атмосферу над Індійським океаном. SpaceX також експериментувала з теплозахисними плитками: частину зняли для стрес-тесту, а деякі були виготовлені з нових матеріалів.

Це вже третій поспіль частково вдалий запуск Starship у 2025 році. Під час сьомого та восьмого пусків у січні та березні компанія втрачала верхній ступінь менш ніж за 10 хвилин після старту. В обох випадках перший ступінь - Super Heavy - вдалося повернути до бази, але цього разу політ ускладнили експериментальні маневри.

У компанії підтвердили, що вже готують нові тестові запуски, які можуть відбутися з інтервалом у три-чотири тижні. За словами інженерів SpaceX, нинішній запуск надав важливі дані для подальшого вдосконалення конструкції й програмного забезпечення.

У SpaceX зазначили, що мета програми - створити багаторазову важку ракету для польотів на Місяць і Марс. Ракета складається з прискорювача Super Heavy і верхнього ступеня Starship, загальна висота конструкції - близько 120 метрів. Обидва ступені оснащені двигунами Raptor: 33 на Super Heavy і 6 на Starship.