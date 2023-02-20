ChatGPT тепер в Україні. Як це працює і що там пишуть українці?

ChatGPT, який стрімко здобув популярність у світі, тепер доступний і в Україні, повідомив керівник мінцифри Михайло Федоров.

"Нарешті нам вдалося виправити несправедливість, - написав він у своєму телеграм-каналі. - Україну вилучили зі списку країн, у яких заблоковано ChatGPT".

"Програма не працюватиме лише на тимчасово окупованих Росією територіях. Щоб вороги не використовували її для антиукраїнської пропаганди. Адже ChatGPT добре володіє українською, на відміну від росіян", - додав Федоров.

Що таке ChatGPT

ChatGPT - це новий чатбот, розробка компанії штучного інтелекту OpenAI, серед засновників якої був Ілон Маск. Чатбот презентували на початку січня, і менш ніж за тиждень ним скористалися понад мільйон користувачів, повідомляли розробники.

Бот може генерувати тексти на задану тему та відповідати на питання користувачів.

ChatGPT - це останній продукт у сфері штучного інтелекту. GPT - абревіатура, що означає Generative Pre-Trained Transformer.

Жителі країн, які мають доступ до цього чату, можуть задати боту будь-яке питання, і він відповість на це так, як вміє.

Компанія попереджає, що чатбот ще багато вчиться, тому може давати не завжди коректні відповіді чи демонструвати упереджену поведінку.

OpenAI каже, що "прагне збирати відгуки користувачів, щоб допомогти у покращенні цієї системи".

Як користуватися ChatGPT

Коротеньку інструкцію про те, як користуватися новим чатботом, виклав у своєму фейсбуці Тимофій Милованов, колишній керівник міністерства економіки.

Судячи з усього, він активний користувач ChatGPT, а також сприяв доступності цього інструменту в Україні, як написав міністр Федоров.

Щоб почати спілкування з чатом, треба зайти на сайт chat.openai.com та відкрити собі там акаунт - для цього треба мейл і телефон. Тепер уже український телефон. (Багато українців і досі мали доступ до цього чатбота, але тільки якщо заходили в нього з інших країн.)

"Перше питання, яке багато людей задають "Хто такий ... ?" - радить Милованов.

Після цього можна погратись і спробувати переписати текст, який видасть бот, як вам подобається.

"Можна використовувати команди "заміни це на це", "додай це", "прибери це", "зроби текст більше емоційним та людяним на 20%", "перепиши текст в стилі Тараса Шевченка", "на твою думку, чого не вистачає в цьому описі?", - пише Милованов.

Багато людей, розповідає він, починають використовувати чатбот як Google-пошук. Але поки що він не настільки обізнаний.

"Зате він добре вміє структурувати текст, - каже Милованов. - Наприклад, його можна попросити написати структуру резюме або стратегічного плану розвитку для ради директорів".

Невдовзі Київська школа економіки обіцяє відкрити курси з підвищення особистої продуктивності з чатом GPT.

Втім, Милованов не надто зачарований ChatGPT і пише про те, що бот приймає на віру різні тексти, і у відповідь на політичні питання бот часто повторює російські наративи.

На питання Милованова "чий Крим?" бот відповів, що це "спірна територія", яку "фактично контролює Росія, яка вважає її своєю, а Україна - своєю".

"Напиши про мене вірш". Що в чаті пишуть українці?

Експерти кажуть, що можливості чатбота шокують, а деякі переживають, що невдовзі ChatGPT почне забирати в людей їхню роботу.

Однак поки що більшість українців лише тестують цей інструмент, і часто закидають туди жартівливі запити. Наприклад, просять написати про себе поему.

"Чат GPT написав про мене вірш. По його версії я "мріячка". Я в шоці весь ранок, що це відбувається з нами", - написала користувачка Вікторія Вічікова.

Ось такий вірш написав чат про Вікторію

Хтось просить порекомендувати йому якийсь цікавий рецепт на вечір.

Ось запит про те, як готувати шкарпетку

Досить часто, як і попереджала компанія, чатбот дає неправильні відповіді, тобто просто вигадує.

Наприклад, журналіст ВВС у відповідь на запит про свою біографію дізнався, що народився зовсім в іншій частині України, ніж насправді, ніколи не працював у журналістиці, але натомість був депутатом, дипломатом, а також мав власний стартап.

У відповідь на питання журналіста ВВС, як добратися з Києва до Рівного, чатбот відповів, що "безліч авіакомпаній літають з Києва до Рівного", і що весь політ забирає трохи більше години.

Насправді ж авіакомпанії не літають до Рівного, принаймні в останні десятиліття такого не було, і тим паче це неможливо в умовах війни.

Інші запити серйозніші. Міністр юстиції Денис Малюська попросив ChatGPT написати законопроект.

"Написало за 30 секунд. Підзорюю, що мін'юст чекають скорочення вже з понеділка", - жартує він.

Ось який результат видав міністру чатбот

Письменник Максим Беспалов спитав у штучного інтелекту, які українські книжки варто прочитати. І виявилося, що жодної книжки, яку той порадив, не існує.

Деякі книжки насправді існують, однак автори, яким їх приписує чатбот - народилися в інші часи.

Журналістка Катерина Венжик каже, що ChatGPT взагалі вважає її вже декілька років як мертвою.

Тому, як бачимо, чатбот має ще багато вчитися. Але як і говорили розробники - чим більше з ним спілкуватися, тим розумнішим стає цей новий інструмент.

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