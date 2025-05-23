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АНАЛІТИКА

Сенат США скасував рішення Каліфорнії щодо відмови від бензинових авто

 

Сенат Сполучених Штатів Америки у четвер, 22 травня, заблокував план Каліфорнії з поетапної відмови від продажу нових автомобілів із бензиновим двигуном. Це дало старт судовому розгляду, який може вплинути на ринок електромобілів у США, пише The New York Times.

Законопроєкт, підтриманий 51 голосом проти 44, передбачає скасування дозволу, наданого Каліфорнії Агентством з охорони навколишнього середовища США за колишнього президента Джо Байдена, згідно з яким до 2035 року не менш як 80% автомобілів, що продаються, мають бути електричними.

Скасування плану Каліфорнії з переходу на електромобілі матиме наслідки для всієї країни. Адже припинити продаж авто на бензині до 2035 року вирішили ще 11 штатів, включно з Нью-Йорком, Массачусетсом, Колорадо та Нью-Мексико. Усі разом вони займають близько 40% автомобільного ринку США.

Результати голосування - це перемога республіканців, енергетичних компаній та автовиробників, які виступали проти цього плану.

Альянс за автомобільні інновації, що представляє General Motors, Toyota, Volkswagen, Hyundai, Stellantis, та інші високо оцінили голосування.

"Річ у тім, що ці вимоги щодо продажу електромобілів ніколи не були досяжні", - заявив генеральний директор групи Джон Боззелла.

"Насправді виконання вимог вимагало б відволікання кінцевого капіталу від переходу на електромобілі для купівлі кредитів відповідності у Tesla", - додав він.

Влада Каліфорнії пообіцяла оскаржити голосування Сенату та спробувати відновити заборону. На думку губернатора Ґевіна Ньюсома, блокування плану допоможе Китаю у гонці за покращення транспортних технологій.

"Йдеться про нашу економіку, наше здоров'я, нашу глобальну конкурентоспроможність", - сказав демократ Ньюсом на пресконференції, стоячи за плакатом із написом "Республіканська партія Трампа знову робить Америку смогом".

"Йдеться, Дональде Трампе, про нашу національну безпеку і нашу здатність продовжувати впроваджувати інновації та випереджати конкурентів у всьому світі", - звернувся він до президента США.

Губернатор назвав рішення Сенату незаконним, додавши, що дії законодавців коштуватимуть платникам податків Каліфорнії $45 млрд додаткових витрат на охорону здоров'я.

За даними Міжнародного енергетичного агентства (IEA), електромобілі, включно з гібридами, у 2024 році становили близько 10% продажу нових автомобілів у США.

У першому кварталі 2025 року рівень продажу електромобілів у Каліфорнії, яка є найбільшим ринком електромобілів у США, зріс на 35%. Водночас реєстрації Tesla впали на 15%.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
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