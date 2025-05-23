Фінансові новини
- |
- 23.05.25
- |
- 14:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Сенат США скасував рішення Каліфорнії щодо відмови від бензинових авто
14:21 23.05.2025 |
Сенат Сполучених Штатів Америки у четвер, 22 травня, заблокував план Каліфорнії з поетапної відмови від продажу нових автомобілів із бензиновим двигуном. Це дало старт судовому розгляду, який може вплинути на ринок електромобілів у США, пише The New York Times.
Законопроєкт, підтриманий 51 голосом проти 44, передбачає скасування дозволу, наданого Каліфорнії Агентством з охорони навколишнього середовища США за колишнього президента Джо Байдена, згідно з яким до 2035 року не менш як 80% автомобілів, що продаються, мають бути електричними.
Скасування плану Каліфорнії з переходу на електромобілі матиме наслідки для всієї країни. Адже припинити продаж авто на бензині до 2035 року вирішили ще 11 штатів, включно з Нью-Йорком, Массачусетсом, Колорадо та Нью-Мексико. Усі разом вони займають близько 40% автомобільного ринку США.
Результати голосування - це перемога республіканців, енергетичних компаній та автовиробників, які виступали проти цього плану.
Альянс за автомобільні інновації, що представляє General Motors, Toyota, Volkswagen, Hyundai, Stellantis, та інші високо оцінили голосування.
"Річ у тім, що ці вимоги щодо продажу електромобілів ніколи не були досяжні", - заявив генеральний директор групи Джон Боззелла.
"Насправді виконання вимог вимагало б відволікання кінцевого капіталу від переходу на електромобілі для купівлі кредитів відповідності у Tesla", - додав він.
Влада Каліфорнії пообіцяла оскаржити голосування Сенату та спробувати відновити заборону. На думку губернатора Ґевіна Ньюсома, блокування плану допоможе Китаю у гонці за покращення транспортних технологій.
"Йдеться про нашу економіку, наше здоров'я, нашу глобальну конкурентоспроможність", - сказав демократ Ньюсом на пресконференції, стоячи за плакатом із написом "Республіканська партія Трампа знову робить Америку смогом".
"Йдеться, Дональде Трампе, про нашу національну безпеку і нашу здатність продовжувати впроваджувати інновації та випереджати конкурентів у всьому світі", - звернувся він до президента США.
Губернатор назвав рішення Сенату незаконним, додавши, що дії законодавців коштуватимуть платникам податків Каліфорнії $45 млрд додаткових витрат на охорону здоров'я.
За даними Міжнародного енергетичного агентства (IEA), електромобілі, включно з гібридами, у 2024 році становили близько 10% продажу нових автомобілів у США.
У першому кварталі 2025 року рівень продажу електромобілів у Каліфорнії, яка є найбільшим ринком електромобілів у США, зріс на 35%. Водночас реєстрації Tesla впали на 15%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Міністри фінансів G7 засудили війну РФ в Україні: комюніке
|Рада ЄC наступного тижня проведе слухання щодо позбавлення Угорщини права голосу
|Залужний про кордони 1991 року: чудес не буде, ворог має ресурси для війни
|«План Б» для вступу України в ЄС. Як Брюссель готується допомагати Києву попри вето Угорщини
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Меблі для фрілансерів: що потрібно для зручного домашнього офісу?
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
У РУБРИЦІ
|Австралійський регулятор видав попередження компанії Starlink
|Найбільші російські експортери, включно з «Русал» і «Газпромнефтью», скоротили запланований обсяг поставок залізницею на 2025 рік
|У Великій Британії запровадять хімічну кастрацію для сексуальних злочинців
|Сенат США скасував рішення Каліфорнії щодо відмови від бензинових авто
|Санкції працюють: Найбільший російський оператор танкерів отримав $400 мільйонів збитків за квартал
|Україна та ЄС налаштовані знайти збалансоване рішення щодо торгівлі до кінця липня
|ЗМІ: РФ не хоче проводити переговори з Україною у Ватикані
Бізнес
|Український броньовик «Варта 2» пройшов випробування та готовий до серійного виробництва
|Telegram отримав перший прибуток у розмірі $540 млн та готується до випуску облігацій
|Власники Tesla додають саморобні ручки дверей, щоб не потрапити у пастку — їх вже виготовляють серійно
|OpenAI розробляє ШІ-пристрій, але не у форматі носимого гаджета — WSJ
|ЗМІ: Microsoft веде переговори з Valve про запуск Steam на консолях Xbox
|OpenAI купує за $6.5 мільярдів стартап Джоні Айва — колишнього дизайнера Apple
|Google представила Flow – просунутий інструмент для генерації відео