Австралійський регулятор видав попередження компанії Starlink

Австралійське управління комунікацій і ЗМІ (ACMA) видало попередження компанії з надання інтернет-послуг Starlink Ілона Маска через скарги користувачів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє SBS News.

В Австралії телекомунікаційні компанії, які надають понад 30 000 активних послуг, зобов'язані подавати звіти про скарги до регулятора ACMA не пізніше, ніж через 30 днів після кожного кварталу.

Проте Starlink чотири рази не змогла зробити цього в період з жовтня 2023 року по липень 2024 року.

«Неспроможність Starlink вчасно подати необхідні звіти про скарги завадила ACMA контролювати виконання Starlink своїх зобов'язань перед споживачами», - заявила членкиня регулятора Саманта Йорк.

Зазначається, що відтоді компанія вже надала звіти про нерозглянуті скарги, та співпрацювала протягом усього розслідування.

Супутникові послуги від Starlink набули популярності в деяких регіонах Австралії, де Інтернет надається через повільнішу мідну мережу замість волоконно-оптичних кабелів.