BYD розробляє нові PHEV із запасом ходу 200 км і швидкою зарядкою

BYD анонсувала нове покоління плагін-гібридів (PHEV), здатних проїжджати до 200 км на електротязі, що підтримують швидку зарядку потужністю понад 150 кВт. Такі моделі почнуть надходити в продаж у найближчі два роки під позначенням DM-i.

Нинішнє покоління кросовера BYD Seal U може заряджатися з потужністю до 18 кВт і проїжджає на одній зарядці до 124 км. Для порівняння, менший Volkswagen Golf eHybrid проїжджає в такому режимі близько 141 км. Нове покоління PHEV-моделей BYD обіцяє подолати як своїх попередників, так і конкурентів.

Як пояснила виконавчий віце-президент BYD Стелла Лі (Stella Li), мета - забезпечити повноцінне використання автомобіля в електричному режимі в повсякденній експлуатації без шкоди далеким подорожам.

Існуюча технологія DM-i поєднує в собі фірмову літій-залізо-фосфатну батарею Blade Battery і бензиновий двигун Xiaoyun, спеціально розроблений для гібридних установок. За заявами компанії, він вирізняється рекордною тепловою ефективністю.

За словами Альфредо Альтавілла (Alfredo Altavilla), спеціального радника BYD по Європі, ринок PHEV стає новою ареною для конкуренції між автовиробниками. Особливо у світлі можливого пом'якшення екологічних норм ЄС. "Ми не бачимо нікого, хто мав би технологію, близьку до DM-i", - стверджує він. На думку Альтавілла, PHEV також перевершують системи з подовжувачем запасу ходу (REx), оскільки пропонують три режими роботи на вибір, тоді як REx завжди працює за однією схемою - двигун заряджає тягову батарею.

Тим часом такі бренди, як Ford, Leapmotor, Lotus і Volkswagen, активно розвивають напрямок REx, особливо популярний у Китаї. Втім BYD вважає, що завдяки універсальній архітектурі її гібриди краще адаптовані під різноманітні умови експлуатації.