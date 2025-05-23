Signal блокуватиме функцію Recall у Windows 11

Signal для ПК отримає новий параметр "Безпека екрана", який заборонятиме комп'ютеру робити скриншоти чатів. У Windows 11 ця опція буде активована за замовчуванням, щоб захистити особисті повідомлення користувачів від функції Recall.

Recall, яку Microsoft вперше анонсувала у травні 2020 року, викликала чимале занепокоєння щодо конфіденційності та безпеки користувачів, адже ця функція фактично кожних кілька секунд робить скриншоти всіх дій на комп'ютері. Signal відзначає, що це зокрема наражає на небезпеку й користувачів месенджера.

У блозі компанії повідомляється, що хоч Microsoft й внесла певні зміни у функцію за останній рік, Recall все ще може нести небезпеку для будь-якого вмісту у програмах з акцентом на конфіденційність, як-от Signal. Це спонукало розробників додати додатковий рівень захисту у додаток на ПК.

Якщо користувачі спробують зробити скриншот Signal з ввімкненою безпекою екрана, то на ньому нічого не з'явиться. Розробники відзначають, що згідно з офіційною документацією Microsoft, встановлення правильного прапорця керування цифровими правами (DRM) гарантуватиме, що вміст не відображатиметься у Recall. Саме це робитиме версія Signal для Windows 11.

Нагадуємо, що у квітні 2025 року Microsoft нарешті почала впроваджувати функцію Recall на комп'ютерах Copilot+. Після першого анонсу експерти з безпеки та звичайні користувачі мали чимало питань щодо безпеки Recall, то ж компанія заявила, що допрацює функцію. Згодом оголосили про реліз у жовтні, але і його перенесли з метою допрацювання.