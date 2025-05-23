Фінансові новини
- |
- 23.05.25
- |
- 18:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Угода про надра: Україна і США офіційно запустили інвестфонд
17:58 23.05.2025 |
Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко отримала від тимчасової повіреної у справах США в Україні Джулії Девіс ноту, яка підтверджує завершення внутрішніх процедур щодо Американсько-Українського інвестиційного фонду.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство економіки України.
«Маємо рівноправну Угоду, яка відображає національні інтереси України, передбачає спільне з Америкою управління та інвестування. Угоду, яка орієнтована на майбутнє, в якому США і Україна - рівноправні партнери, які спільно вкладають у відновлення і розвиток нашої держави», - сказала Свириденко.
Зазначається, що Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) та державна організація «Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства» (ДПП) співпрацюватимуть та інвестуватимуть у прискорення економічного відновлення України.
Зокрема, Фонд вкладатиме кошти, внесені США та Україною, у проєкти з видобутку природних ресурсів, нафту та газ, порти, а також у відповідну інфраструктуру нашої країни.
Крім того, Фонд сприятиме зв'язкам українських компаній з потенційними інвесторами у ресурси, включаючи DFC та працюватиме без обмеження в часі. Проте кожні 10 років партнери переглядатимуть його результати.
Як повідомлялось, Україна і США підписали два документи, необхідні для реалізації Угоди про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. Угоди про обмежене Партнерство та про генерального Партнера (Limited Liability Company) укладено між Агенцією з питань підтримки державно-приватного партнерства (ДПП) і Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США (DFC). Перед тим Україна завершила усі внутрішні процедури, необхідні для створення Фонду.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Угода про надра: Україна і США офіційно запустили інвестфонд
ТОП-НОВИНИ
|Україна планує встановити авіоніку SAAB на військові літаки радянського виробництва
|Залужний: Експорт зброї - джерело ресурсу для виживання та розвитку України
|Міністри фінансів G7 засудили війну РФ в Україні: комюніке
|Рада ЄC наступного тижня проведе слухання щодо позбавлення Угорщини права голосу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Меблі для фрілансерів: що потрібно для зручного домашнього офісу?
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|«План Б» для вступу України в ЄС. Як Брюссель готується допомагати Києву попри вето Угорщини
|Раді пропонують дозволити нардепам обіймати посади членів Кабміну
|Єврокомісія ухвалила перехідні заходи на заміну "торговельному безвізу" з Україною з 6 червня
|Мінцифри зробить платними ще кілька сервісів «Дії»
|У Вашингтоні біля Єврейського музею застрелили двох співробітників посольства Ізраїлю
|Рубіо відмовився назвати Путіна воєнним злочинцем
Бізнес
|Google впоралась із генерацією написів у новій моделі Imagen 4
|Український броньовик «Варта 2» пройшов випробування та готовий до серійного виробництва
|Telegram отримав перший прибуток у розмірі $540 млн та готується до випуску облігацій
|Власники Tesla додають саморобні ручки дверей, щоб не потрапити у пастку — їх вже виготовляють серійно
|OpenAI розробляє ШІ-пристрій, але не у форматі носимого гаджета — WSJ
|ЗМІ: Microsoft веде переговори з Valve про запуск Steam на консолях Xbox
|OpenAI купує за $6.5 мільярдів стартап Джоні Айва — колишнього дизайнера Apple