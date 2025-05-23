Угода про надра: Україна і США офіційно запустили інвестфонд

Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко отримала від тимчасової повіреної у справах США в Україні Джулії Девіс ноту, яка підтверджує завершення внутрішніх процедур щодо Американсько-Українського інвестиційного фонду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство економіки України.

«Маємо рівноправну Угоду, яка відображає національні інтереси України, передбачає спільне з Америкою управління та інвестування. Угоду, яка орієнтована на майбутнє, в якому США і Україна - рівноправні партнери, які спільно вкладають у відновлення і розвиток нашої держави», - сказала Свириденко.

Зазначається, що Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) та державна організація «Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства» (ДПП) співпрацюватимуть та інвестуватимуть у прискорення економічного відновлення України.

Зокрема, Фонд вкладатиме кошти, внесені США та Україною, у проєкти з видобутку природних ресурсів, нафту та газ, порти, а також у відповідну інфраструктуру нашої країни.

Крім того, Фонд сприятиме зв'язкам українських компаній з потенційними інвесторами у ресурси, включаючи DFC та працюватиме без обмеження в часі. Проте кожні 10 років партнери переглядатимуть його результати.

Як повідомлялось, Україна і США підписали два документи, необхідні для реалізації Угоди про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. Угоди про обмежене Партнерство та про генерального Партнера (Limited Liability Company) укладено між Агенцією з питань підтримки державно-приватного партнерства (ДПП) і Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США (DFC). Перед тим Україна завершила усі внутрішні процедури, необхідні для створення Фонду.