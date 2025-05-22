OpenAI купує за $6.5 мільярдів стартап Джоні Айва — колишнього дизайнера Apple

OpenAI офіційно оголосила про придбання стартапу io, заснованого Джоні Айвом (Jony Ive), легендарним дизайнером iPhone. Угода оцінюється в $6.5 мільярда і є найбільшою в історії компанії. В рамках угоди команда io, що складається з близько 55 фахівців, включаючи колишніх співробітників Apple, приєднається до OpenAI для розробки нових апаратних пристроїв з інтегрованим штучним інтелектом.

Що відомо

Джоні Айв, який залишив Apple у 2019 році, заснував io разом з іншими колишніми співробітниками Apple, такими як Еванс Генкі (Evans Hankey) та Танг Тан (Tang Tan). Компанія io спеціалізується на розробці пристроїв, які поєднують передові технології з інтуїтивним дизайном. Згідно з заявою OpenAI, мета придбання - створення нової категорії пристроїв, які забезпечать більш природну взаємодію з ШІ, виходячи за межі традиційних екранів і клавіатур.

Хоча конкретні деталі майбутніх продуктів не розкриваються, генеральний директор OpenAI Сем Альтман (Sam Altman) зазначив, що вони працюють над пристроєм, який змінить спосіб взаємодії людей з технологіями. Айв додав, що цей проект "повністю захопив його уяву".

Ця угода також підкреслює стратегічний зсув OpenAI від постачальника бекенд-технологій до споживчого бренду, який прагне конкурувати з такими гігантами, як Apple, Google та Meta. Злиття з io дозволить OpenAI розширити свою присутність у сфері апаратного забезпечення та створити пристрої, які тісно інтегруються з її програмними рішеннями, такими як ChatGPT.

Джоні Айв: дизайнер, що намалював майбутнє

Джоні Айв (Jony Ive) - британський промисловий дизайнер, відомий насамперед своєю роллю головного дизайнера в Apple. Саме він стоїть за культовими виглядами iMac, iPod, iPhone, iPad, MacBook та Apple Watch. До Apple приєднався у 1992 році, а після повернення Стіва Джобса став одним із головних творців філософії «менше - краще». Його стиль - мінімалізм, плавні форми та безкомпромісна увага до деталей.

У 2019 році Айв залишив Apple та заснував власну дизайн-студію LoveFrom. У 2022-му розірвав офіційні зв'язки з Apple. У 2025 році його стартап io, який спеціалізується на пристроях з «людяним» дизайном, придбала OpenAI за $6.5 мільярда. Айв працює над створенням нової категорії AI-гаджетів, які можуть змінити спосіб нашої взаємодії з технологіями - знову.

Сем Альтман: обличчя сучасної ШІ-революції

Сем Альтман - американський підприємець, інвестор та один із найвпливовіших діячів у сфері штучного інтелекту. Народився у 1985 році, встиг заснувати стартап Loopt ще в студентські роки, а згодом очолив акселератор Y Combinator, через який пройшли такі компанії, як Airbnb, Dropbox та Stripe.

У 2015 році став співзасновником OpenAI разом із Ілоном Маском та іншими техногіками, а з 2019 року - генеральний директор компанії. Саме під його керівництвом OpenAI запустила ChatGPT, що спричинив глобальний інтерес до генеративного ШІ.

Альтман відомий амбітним баченням: від створення штучного загального інтелекту (AGI) до запуску криптопроєкту Worldcoin. У 2023 році ненадовго був звільнений з OpenAI, але повернувся після гучного скандалу.

Сьогодні Альтман - один із головних «архітекторів» ШІ-майбутнього, який не боїться великого ризику й ще більших ідей.

OpenAI: лабораторія, що вчить машини думати

OpenAI - дослідницька компанія у сфері штучного інтелекту, заснована у 2015 році Семом Альтманом, Ілоном Маском, Грегом Брокманом (Greg Brockman ) та іншими підприємцями. Спочатку організація була некомерційною й мала амбітну мету: створити безпечний штучний загальний інтелект (AGI) на благо людства. Згодом OpenAI перетворилась на «гібридну» структуру: некомерційний фонд керує прибутковою дочірньою компанією, яка розробляє комерційні продукти.

Найвідоміші розробки - це лінійка мовних моделей GPT, включаючи ChatGPT, а також DALL·E (генерація зображень), Codex (помічник для програмістів) та Whisper (розпізнавання мови). У 2023 році OpenAI стала світовим флагманом у галузі генеративного ШІ, а її API інтегрували в сотні додатків і сервісів.

Попри технічні досягнення, компанія часто опиняється в центрі етичних і політичних дискусій щодо впливу AI на суспільство. Але її місія залишається незмінною: зробити ШІ безпечним і корисним для всіх.