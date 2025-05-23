Міністри фінансів G7 засудили війну РФ в Україні: комюніке

Міністри фінансів країн Великої сімки (G7) у четвер, 22 травня, за підсумками своєї триденної зустрічі, яка відбулася у місті Банф в канадській провінції Альберта, ухвалили підсумкове комюніке із засудженням війни Росії проти України.

"Ми засуджуємо жорстоку війну Росії проти України, яка триває, і високо оцінюємо величезну стійкість українського народу та її економіки. Україна зазнала значних руйнувань. G7 залишається відданою непохитній підтримці України у захисті її територіальної цілісності та права на існування, а також свободи, суверенітету та незалежності на шляху до справедливого та міцного миру", - йдеться, зокрема, у комюніке.

G7 погрожує санкціями, якщо не буде припинення вогню

Учасники зустрічі привітали зусилля, спрямовані на досягнення припинення вогню в Україні. "Якщо таке припинення вогню не буде досягнуто, ми продовжимо вивчати всі можливі варіанти, включаючи варіанти максимізації тиску, такі як подальше посилення санкцій", - зазначається у заяві. Також міністри фінансів G7 підтвердили, що державні активи Росії, заморожені в країнах Великої сімки, залишатимуться замороженими доти, "доки Росія не припинить свою агресію і не заплатить за шкоду, якої вона завдала Україні".

Міністр G7 зазначили, що важливе значення у відбудові України, вартість якої Світовий банк оцінює у 524 мільярди доларів, матиме мобілізація ресурсів приватного сектору. "Ми колективно зобов'язуємося допомогти зміцненню довіри інвесторів через двосторонні та багатосторонні ініціативи", - зазначається у комюніке.

Також міністри G7 запевнили, що продовжать координувати підтримку для сприяння якнайшвидшому відновленню та відбудові України, зокрема на Конференції з питань відновлення, яка відбудеться в Римі 10-11 липня 2025 року. Крім того, вони погодилися працювати разом з Україною над тим, щоб жодна країна, яка фінансувала чи постачала російську військову машину, або суб'єкти з цих країн не мали права на отримання прибутку від відновлення України.

Марченко: Ведемо діалог щодо інтеграції потенціалу України в оборонну систему Європи

Окрім міністрів фінансів США, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії і Європейського Союзу, у зустрічі брали участь керівники Міжнародного валютного фонду (МВФ), Групи Світового банку (СБ), Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та Ради з фінансової стабільності (FSB), а у частині обговорень брав участь й міністр фінансів України Сергій Марченко.

"Надзвичайно важливо, отримав чіткі сигнали - підтримка України буде продовжуватись. Ключова тема, яку піднімали з партнерами - шляхи забезпечення фінансових потреб України на 2026 рік. Наразі ведемо діалог щодо можливості інтеграції українського військового потенціалу в оборонну систему Європи", - написав Марченко у четвер у Facebook.

За його словами, Україна пропонує партнерам участь у фінансуванні українських збройних сил та інтеграцію української армії в оборонну систему Європи. Він зазначив, що видатки на забезпечення українських Збройних сил для безпеки Європи "становитимуть невелику частку ВВП ЄС". Також він аргументував цю пропозицію тим, що інтеграція українських збройних сил в оборонну систему Європи стане "дієвим рішенням, що має економічні переваги для країн-партнерів", а підтримка України є "інвестицією в стабільність Європи".

Напередодні, 21 травня, видання Politico з посиланням на джерела, які брали участь у переговорах, повідомило, що США виступили проти включення у заяву за підсумками цієї зустрічі згадки про "подальшу підтримку" України.