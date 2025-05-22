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Google впоралась із генерацією написів у новій моделі Imagen 4
13:38 22.05.2025 |
Під час конференції Google I/O компанія анонсувала Imagen 4 - нову версію своєї моделі генерації зображень. У Google її називають "вражаюче точною" та "значно кращою у відтворенні тексту", що відкриває нові можливості для створення листівок, коміксів, постерів та іншого візуального контенту.
Як зазначив віцепрезидент Google DeepMind Елі Коллінз, Imagen 4 поєднує швидкість із точністю та демонструє "надзвичайну чіткість у дрібних деталях", зокрема в текстурах тканин, краплях води чи хутрі тварин. При цьому модель працює не лише у фотореалістичному, а й в абстрактному стилі. На прикладах Google помітно чітке відображення об'єктів і тексту навіть у дрібних шрифтах.
Imagen 4 вже доступна у додатках Gemini, Whisk, Vertex AI, а також у Workspace - включно з Google Slides, Docs і новим відеоредактором Google Vids. Крім того, компанія готує пришвидшену версію моделі, яка, за її словами, працюватиме до 10 разів швидше за Imagen 3.
Google позиціонує Imagen 4 як один з інструментів, тісно інтегрованих з екосистемою Gemini - зокрема для створення ілюстрацій у відповідь на текстові запити, генерації матеріалів для презентацій чи персоналізованого контенту у Workspace.
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