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АНАЛІТИКА

Google впоралась із генерацією написів у новій моделі Imagen 4

13:38 22.05.2025 |

Новини IT

Google впоралась із генерацією написів у новій моделі Imagen 4

 

Під час конференції Google I/O компанія анонсувала Imagen 4 - нову версію своєї моделі генерації зображень. У Google її називають "вражаюче точною" та "значно кращою у відтворенні тексту", що відкриває нові можливості для створення листівок, коміксів, постерів та іншого візуального контенту.

Як зазначив віцепрезидент Google DeepMind Елі Коллінз, Imagen 4 поєднує швидкість із точністю та демонструє "надзвичайну чіткість у дрібних деталях", зокрема в текстурах тканин, краплях води чи хутрі тварин. При цьому модель працює не лише у фотореалістичному, а й в абстрактному стилі. На прикладах Google помітно чітке відображення об'єктів і тексту навіть у дрібних шрифтах.

Google впоралась із генерацією написів у новій моделі Imagen 4

 

Google впоралась із генерацією написів у новій моделі Imagen 4

 

Google впоралась із генерацією написів у новій моделі Imagen 4

 

Imagen 4 вже доступна у додатках Gemini, Whisk, Vertex AI, а також у Workspace - включно з Google Slides, Docs і новим відеоредактором Google Vids. Крім того, компанія готує пришвидшену версію моделі, яка, за її словами, працюватиме до 10 разів швидше за Imagen 3.

Google позиціонує Imagen 4 як один з інструментів, тісно інтегрованих з екосистемою Gemini - зокрема для створення ілюстрацій у відповідь на текстові запити, генерації матеріалів для презентацій чи персоналізованого контенту у Workspace.

Google впоралась із генерацією написів у новій моделі Imagen 4

 
Google впоралась із генерацією написів у новій моделі Imagen 4
 

Google впоралась із генерацією написів у новій моделі Imagen 4
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Google
 

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