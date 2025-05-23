Xiaomi представила мобільний чип Xring O1 і планує конкурувати на цьому ринку з Apple та Qualcomm

Засновник Xiaomi Лей Цзюнь оголосив про плани використовувати мобільні процесори власної розробки у флагманських пристроях компанії. Під час презентації, яка відбулася у четвер, 22 травня, він також представив перший чип - Xring O1. Про це повідомляє Bloomberg.

Цзюнь висловив амбіції щодо розширення технологічного портфеля Xiaomi, аби конкурувати з американськими техгігантами, зокрема він поділився планами потіснити Apple в Китаї. Для цього компанія й працює над Xring O1, який використовуватиметься щонайменше у трьох пристроях, одним з яких буде планшет Xiaomi Tablet 7 Ultra, а також смартфон Xiaomi 15S Pro.

"Ми також хочемо стати одним із провідних виробників чипів, оскільки наші телефони націлені на конкуренцію з iPhone, та чи можна порівняти наші чипи з чипами Apple?" - сказав Цзюнь.

Фірмовий мобільний процесор компанії має стати конкурентом для чипів Apple та Qualcomm. Водночас Лей Цзюнь визнає, що Xring O1 наразі поступається деякими параметрами рішенням Apple. Однак підкреслює, що його поява є важливим проривом для Xiaomi.

Щодо характеристик Xring O1, то він розроблений за 3-нанометровим техпроцесом N3E від TSMC, має 10-ядерний кластер з двома ядрами Cortex-X925 з частотою 3,9 ГГц, шість ядер Cortex-A725 з частотою між 1,9-3,4 ГГц та два ядра Cortex-A520 з 1,8 ГГц. Він також підтримує ОЗП LPDDR5T, пам'ять UFS 4.1, USB 3.2 Gen2 та Wi-Fi 7.

За словами Xiaomi, її процесора набрав понад 3 мільйони балів в тесті AnTuTu, випередивши Snapdragon 8 Elite. Xring O1 також набрав більш як 3000 балів в одноядерному тесті та 9000 балів у багатоядерному тесті Geekbench 6. За багатоядерним тестом він випередив Apple A18 Pro.

До речі, під час цієї ж презентації очікується дебют електричного кросовера Xiaomi YU7. Тим часом компанія все ще намагається відновити довіру після трагічної аварії за участі електромобіля Xiaomi SU7, яка призвела до падіння продажів і зниження вартості її акцій.

Очікується, що новий електромобіль надійде у продаж у липні 2025 року, однак як написав Цзюнь у соціальних мережах, поки що Xiaomi не готова відкривати попередні замовлення та оголошувати вартість.