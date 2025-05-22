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OpenAI розробляє ШІ-пристрій, але не у форматі носимого гаджета — WSJ
10:34 22.05.2025 |
Наступна велика розробка OpenAI не буде носимим гаджетом. Як повідомляє TechCrunch, посилаючись на звіт The Wall Street Journal, генеральний директор компанії Сем Альтман заявив працівникам, що йдеться про невеликий пристрій без екрана, який зможе розпізнавати оточення користувача.
Він буде компактним - настільки, що поміститься на столі або в кишені. Новинка повинна стати "третім основним пристроєм" поруч із MacBook Pro та iPhone. За задумом, це має бути "ШІ-компаньйон", тісно інтегрований у щоденне життя.
"Ця ідея - це шанс зробити наймасштабніше, що ми коли-небудь робили як компанія" - сказав Альтман співробітникам OpenAI
Анонс прозвучав на тлі новини про купівлю OpenAI стартапу io, заснованого минулого року ексдизайнером Apple Джоні Айвом. Сума угоди - $6,5 млрд у формі частки в компанії. Айв очолить креативний напрям в OpenAI.
За словами Альтмана, ця співпраця потенційно може принести компанії трильйон доларів ринкової вартості, створивши нову категорію пристроїв, які не належать до смартфонів чи носимих гаджетів.
Утім, успішність такого формату викликає сумніви, з огляду на нещодавні провали схожих рішень - зокрема, девайсів від Rabbit і Humane, які не змогли зацікавити масового користувача.
До речі, Альтмана у своїй промові до команди підкреслив, що збереження конфіденційності має ключове значення, аби конкуренти не змогли завчасно скопіювати продукт. Однак витік запису його виступу викликає запитання щодо рівня довіри всередині компанії.
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