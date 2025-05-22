Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

OpenAI розробляє ШІ-пристрій, але не у форматі носимого гаджета — WSJ

10:34 22.05.2025 |

Новини IT

 

Наступна велика розробка OpenAI не буде носимим гаджетом. Як повідомляє TechCrunch, посилаючись на звіт The Wall Street Journal, генеральний директор компанії Сем Альтман заявив працівникам, що йдеться про невеликий пристрій без екрана, який зможе розпізнавати оточення користувача.

Він буде компактним - настільки, що поміститься на столі або в кишені. Новинка повинна стати "третім основним пристроєм" поруч із MacBook Pro та iPhone. За задумом, це має бути "ШІ-компаньйон", тісно інтегрований у щоденне життя.

"Ця ідея - це шанс зробити наймасштабніше, що ми коли-небудь робили як компанія" - сказав Альтман співробітникам OpenAI

Анонс прозвучав на тлі новини про купівлю OpenAI стартапу io, заснованого минулого року ексдизайнером Apple Джоні Айвом. Сума угоди - $6,5 млрд у формі частки в компанії. Айв очолить креативний напрям в OpenAI.

За словами Альтмана, ця співпраця потенційно може принести компанії трильйон доларів ринкової вартості, створивши нову категорію пристроїв, які не належать до смартфонів чи носимих гаджетів.

Утім, успішність такого формату викликає сумніви, з огляду на нещодавні провали схожих рішень - зокрема, девайсів від Rabbit і Humane, які не змогли зацікавити масового користувача.

До речі, Альтмана у своїй промові до команди підкреслив, що збереження конфіденційності має ключове значення, аби конкуренти не змогли завчасно скопіювати продукт. Однак витік запису його виступу викликає запитання щодо рівня довіри всередині компанії.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: OpenAI
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4360
  0,0491
 0,12
EUR
 1
 46,9138
  0,2617
 0,56

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0822  0,03 0,07 41,6704  0,01 0,03
EUR 46,5556  0,04 0,08 47,3300  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4500  0,06 0,16 41,4700  0,06 0,14
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес