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Telegram отримав перший прибуток у розмірі $540 млн та готується до випуску облігацій
12:23 22.05.2025 |
Telegram Павла Дурова за підсумками 2024 року вперше вийшов у прибуток, заробивши $540 млн. Компанія завершила 2023 рік зі збитком у $173 млн. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на презентацію компанії для інвесторів.
Згідно з презентацією, доходи компанії сягнули $1,4 млрд у 2024 році, порівнюючи з $343 млн роком раніше.
Половина цих доходів надійшла з так званих партнерств і екосистем, ще $292 млн - з преміумпідписок, а $250 млн - з реклами.
"Партнерства та екосистеми" в основному пов'язані з тим, що розробники створюють власні так звані мінізастосунки безпосередньо в Telegram у таких сферах, як комерція та ігри.
Значна частина прибутку пов'язана з розвитком екосистеми на основі блокчейну TON, який тісно інтегрований у Telegram. Через нього користувачі можуть оплачувати послуги в мінізастосунках, купувати рекламу та використовувати криптовалюту Toncoin.
Згідно з документами для інвесторів, Telegram планує досягти доходів у розмірі $2 млрд у 2025 році, що на 46% більше, ніж у попередньому році. Компанія також прагне досягти $720 млн прибутку в наступному році.
За інформацією джерел газети, компанія поділилася прибутком з потенційними інвесторами напередодні запуску випуску облігацій на суму близько $1,5 млрд з метою викупу наявного боргу.
За умовами, інвестори отримають право викупу акцій зі знижкою 20% у разі виходу Telegram на IPO.
Продаж боргу, який розпочався у вівторок, 20 травня, може завершитися вже наступного тижня.
Згідно з документами, Telegram за останні чотири роки випустив облігації на суму близько $2,4 млрд. У період з вересня до грудня 2024 року компанія викупила облігації на суму $375 млн.
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