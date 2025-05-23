Залужний: Експорт зброї - джерело ресурсу для виживання та розвитку України

Експорт технологій безпеки і тих видів озброєння, якими Сили Оборони достатньою мірою забезпечені, сприятиме виживанню та розвитку як зброярської галузі, так і всієї країни.

На цьому посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ, Валерій Залужний наголосив у зверненні до учасників форуму «Експорт безпеки: українська технологічна зброя у світі», організованого обʼєднанням приватних виробників озброєння Технологічні Сили України, передає кореспондент Укрінформу.

Дипломат вважає, що Україна може використати експорт озброєння, поміж іншого, для входження у майбутні альянси й союзи, а також для отримання додаткових прибутків, завдяки чому ми матимемо більше грошей для розширення держзамовлення на зброю і техніку для Сил Оборони.

«На експорт, мабуть, потрібно дивитися, перш за все, як на джерело ресурсів для виживання та можливого розвитку. По-друге, рекомендував би подивитися на експорт ще й як на можливе джерело інноваційності. І вже як посол, оцінюю експорт технологій безпеки як основну тактику входження України в майбутні альянси і союзи - передовсім, через інтеграцію нашого досвіду», - сказав Залужний.

Він зауважив, що фінансово-економічні ресурси держави зараз дуже обмежені, наша залежність від допомоги міжнародних партнерів абсолютно очевидна. Водночас українські досягнення в галузі військових технологій беззаперечні. І цим варто скористатися. Отримані від експорту додаткові кошти та можливості безпекових союзів, які формуватимуться за нашої участі, допоможуть забезпечити воєнні потреби України та сприятимуть її соціально-економічному розвитку.

«Ми не повинні дозволити противникові знищити наш воєнний потенціал раніше, ніж це зробимо ми з його потугою. По-друге, важливо створити системи захисту та відновлення, щоб мати можливість без зупинки розвиватися та економічно зростати навіть в умовах такої масштабної кризи», - переконаний Валерій Залужний.