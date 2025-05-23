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Трамп погрожує Apple митами у 25%
16:08 23.05.2025 |
Президент Дональд Трамп пригрозив американській компанії Apple митами у розмірі щонайменше 25%, якщо вона не вироблятиме свої iPhone у США.
Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає Укрінформ.
«Я давно повідомив Тіму Куку з Apple, що очікую, що їхні iPhone, які продаватимуться в Сполучених Штатах Америки, будуть виготовлені в Сполучених Штатах, а не в Індії чи деінде», - заявив Трамп.
Він додав, що якщо цього не відбудеться, компанія Apple має сплатити Сполученим Штатам мита у розмірі щонайменше 25%.
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