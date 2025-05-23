Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп погрожує Apple митами у 25%

 

Президент Дональд Трамп пригрозив американській компанії Apple митами у розмірі щонайменше 25%, якщо вона не вироблятиме свої iPhone у США.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає Укрінформ.

«Я давно повідомив Тіму Куку з Apple, що очікую, що їхні iPhone, які продаватимуться в Сполучених Штатах Америки, будуть виготовлені в Сполучених Штатах, а не в Індії чи деінде», - заявив Трамп.

Він додав, що якщо цього не відбудеться, компанія Apple має сплатити Сполученим Штатам мита у розмірі щонайменше 25%.
Ключові теги: США, Apple
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5094
  0,0095
 0,02
EUR
 1
 46,9949
  0,0668
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0955  0,01 0,03 41,6876  0,02 0,04
EUR 46,5776  0,02 0,05 47,3010  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5000  0,02 0,05 41,5150  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес