Трамп погрожує Apple митами у 25%

Президент Дональд Трамп пригрозив американській компанії Apple митами у розмірі щонайменше 25%, якщо вона не вироблятиме свої iPhone у США.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає Укрінформ.

«Я давно повідомив Тіму Куку з Apple, що очікую, що їхні iPhone, які продаватимуться в Сполучених Штатах Америки, будуть виготовлені в Сполучених Штатах, а не в Індії чи деінде», - заявив Трамп.

Він додав, що якщо цього не відбудеться, компанія Apple має сплатити Сполученим Штатам мита у розмірі щонайменше 25%.