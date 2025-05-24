Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Портнов перед вбивством був в Україні – УП

22:46 23.05.2025 |

Політика

 

Колишній український політик, юрист Андрій Портнов напередодні власного вбивства відвідував Україну та мав зустрічі з високопосадовцями, повідомляє у п'ятницю "Українська правда" з посиланнями на власні джерела в правоохоронних оргнанах.

"Троє співрозмовників УП - в найближчому оточенні та правоохоронних органах повідомили, що Андрій Портнов перебував в Україні 17-18 травня. За даними джерел, Портнов, зокрема, зустрічався з топ-посадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні на сайті видання.

Яке повідомлялось, вбивство Портнова сталося у пригороді Мадріду, Посуело-де-Аларкон, о 10:15 за київським часом у середу, 21 травня, коли жертву зненацька підстерегли нападники. Портнов був застрелений в спину, не маючи можливості відреагувати, коли збирався сісти в свій автомобіль "Мерседес", припаркований на тротуарі. Національна поліція Іспанії оголосила розшук трьох осіб, причетних до вбивства Андрія Портнова.

Суддя, який розслідує смерть Портнова, постановив зберігати таємницю слідства.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5094
  0,0095
 0,02
EUR
 1
 46,9949
  0,0668
 0,14

Курс обміну валют на вчора, 10:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0955  0,01 0,03 41,6876  0,02 0,04
EUR 46,5776  0,02 0,05 47,3010  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5000  0,02 0,05 41,5150  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес