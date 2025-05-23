Porsche припиняє виробництво бензинових Boxster і Cayman

Porsche підтвердила журналістам Motor1, що завершує випуск четвертого покоління 718 Boxster і Cayman (серія 982). Останні екземпляри зійдуть з конвеєра в жовтні 2025 року. Це стосується всіх ринків, не тільки Європи, де моделі були зняті з продажів минулого року через нові вимоги до кібербезпеки.

Основний завод Porsche в Цуффенхаузені збирав ці спорткари з 2016 року, але з 2022 року частина виробництва була перенесена в Оснабрюк. Попри занепад моделі, у 2024 році продажі зросли на 15%, до 23 670 одиниць. Однак у першому кварталі 2025-го відвантаження знизилися на 22%, що пов'язано з відходом моделі з ключових ринків.

Повноцінної заміни з ДВЗ не буде - спадкоємці 718 будуть електромобілями. Повністю електричні Boxster і Cayman наразі перебувають у розробці та, за словами CEO Porsche Олівера Блюме (Oliver Blume), дебютують у "середньостроковій перспективі", обіцяючи ще більше динаміки та "чисте задоволення від водіння".

Porsche раніше визнала, що збільшити частку електромобілів у своїх продажах до 80% до 2030 року не вдасться, але курс на електрифікацію зберегла. Плани компанії на найближчі роки виглядають наступним чином:

* Cayenne залишиться в продажу як з бензиновими, так і з електричними версіями до 2030-х років

* Panamera також продовжить використовувати бензинові двигуни, включно з модернізованим 4,0-літровим V8, що відповідає Euro 7

* Macan першого покоління завершить життєвий цикл у 2026 році, поступившись місцем електричній другій генерації. Однак Porsche розглядає можливість створення нового бензинового кросовера, який може вийти до кінця десятиліття.

Крім того, в компанії не виключають появи версій з ДВЗ навіть серед моделей, які були спочатку спроєктовані як електромобілі. У 2023 році колишній фінансовий директор Лутц Мешке (Lutz Meschke) згадав, що деякі Porsche EV можуть отримати гібридні або повністю бензинові модифікації.