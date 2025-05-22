ЗМІ: Microsoft веде переговори з Valve про запуск Steam на консолях Xbox

Давно ходять розмови, що Microsoft може відкрити екосистему консолей Xbox для сторонніх ігрових магазинів. Голова ігрового підрозділу Філ Спенсер (Phil Spencer) навіть відкрито зізнавався, що на його думку запуск Steam або EGS на Xbox був би чудовою ідеєю.

Авторитетний інсайдер і журналіст Windows Central Джез Корден (Jez Corden) опублікував статтю, в якій ідеться, що Microsoft не лише не відмовилася від цієї ідеї, а й уже веде переговори з Valve про технічні нюанси інтеграції Steam на консолі Xbox.

Ба більше, джерела Кордена повідомляють, що така можливість уже тестується, хоча він сам не готовий на 100% вірити цим даним.

Раніше інсайдери ділилися, що наступна Xbox може істотно трансформуватися і буде не стільки консоллю у звичному вигляді, скільки оптимізованим під ігри PC без зайвих функцій і в зручному компактному корпусі. Очікується, що пристрій вийде 2027 року, але поки не зрозуміло, чи варто чекати Steam на поточному поколінні Xbox, чи він стане однією з головних особливостей нового пристрою.