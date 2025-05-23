Фінансові новини
- |
- 23.05.25
- |
- 17:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна планує встановити авіоніку SAAB на військові літаки радянського виробництва
16:02 23.05.2025 |
Міністерство оборони України повідомило про переговори з представниками шведської компанії SAAB щодо модернізації авіаційного флоту. Йдеться про інтеграцію шведської авіоніки у військові літаки радянського виробництва, які перебувають на озброєнні ЗСУ.
Перемовини відбулися під час зустрічі заступника міністра оборони з розвитку авіації Олександра Козенка з делегацією SAAB на чолі з директором відділу у справах України Томасом Лінденом.
Йдеться, зокрема, про оснащення літаків новими радарами, системами захисту і радіоелектронної протидії. У Міноборони зазначають, що співпраця з SAAB дозволить адаптувати техніку під сучасні вимоги, а шведська сторона отримає зворотний зв'язок на основі бойового досвіду.
Окремо сторони обговорили можливість передачі Україні літаків SAAB, якщо буде ухвалено позитивне політичне рішення. Домовилися продовжити консультації щодо реалізації домовленостей.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна планує встановити авіоніку SAAB на військові літаки радянського виробництва
ТОП-НОВИНИ
|Залужний: Експорт зброї - джерело ресурсу для виживання та розвитку України
|Міністри фінансів G7 засудили війну РФ в Україні: комюніке
|Рада ЄC наступного тижня проведе слухання щодо позбавлення Угорщини права голосу
|Залужний про кордони 1991 року: чудес не буде, ворог має ресурси для війни
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Меблі для фрілансерів: що потрібно для зручного домашнього офісу?
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Раді пропонують дозволити нардепам обіймати посади членів Кабміну
|Єврокомісія ухвалила перехідні заходи на заміну "торговельному безвізу" з Україною з 6 червня
|Мінцифри зробить платними ще кілька сервісів «Дії»
|У Вашингтоні біля Єврейського музею застрелили двох співробітників посольства Ізраїлю
|Рубіо відмовився назвати Путіна воєнним злочинцем
|Журналіст Юрій Бутусов заявив про мобілізацію до лав Нацгвардії
Бізнес
|Google впоралась із генерацією написів у новій моделі Imagen 4
|Український броньовик «Варта 2» пройшов випробування та готовий до серійного виробництва
|Telegram отримав перший прибуток у розмірі $540 млн та готується до випуску облігацій
|Власники Tesla додають саморобні ручки дверей, щоб не потрапити у пастку — їх вже виготовляють серійно
|OpenAI розробляє ШІ-пристрій, але не у форматі носимого гаджета — WSJ
|ЗМІ: Microsoft веде переговори з Valve про запуск Steam на консолях Xbox
|OpenAI купує за $6.5 мільярдів стартап Джоні Айва — колишнього дизайнера Apple