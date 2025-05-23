Україна планує встановити авіоніку SAAB на військові літаки радянського виробництва

Міністерство оборони України повідомило про переговори з представниками шведської компанії SAAB щодо модернізації авіаційного флоту. Йдеться про інтеграцію шведської авіоніки у військові літаки радянського виробництва, які перебувають на озброєнні ЗСУ.

Перемовини відбулися під час зустрічі заступника міністра оборони з розвитку авіації Олександра Козенка з делегацією SAAB на чолі з директором відділу у справах України Томасом Лінденом.

Йдеться, зокрема, про оснащення літаків новими радарами, системами захисту і радіоелектронної протидії. У Міноборони зазначають, що співпраця з SAAB дозволить адаптувати техніку під сучасні вимоги, а шведська сторона отримає зворотний зв'язок на основі бойового досвіду.

Окремо сторони обговорили можливість передачі Україні літаків SAAB, якщо буде ухвалено позитивне політичне рішення. Домовилися продовжити консультації щодо реалізації домовленостей.