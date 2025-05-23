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АНАЛІТИКА

Україна планує встановити авіоніку SAAB на військові літаки радянського виробництва

 

Міністерство оборони України повідомило про переговори з представниками шведської компанії SAAB щодо модернізації авіаційного флоту. Йдеться про інтеграцію шведської авіоніки у військові літаки радянського виробництва, які перебувають на озброєнні ЗСУ.

Перемовини відбулися під час зустрічі заступника міністра оборони з розвитку авіації Олександра Козенка з делегацією SAAB на чолі з директором відділу у справах України Томасом Лінденом.

Йдеться, зокрема, про оснащення літаків новими радарами, системами захисту і радіоелектронної протидії. У Міноборони зазначають, що співпраця з SAAB дозволить адаптувати техніку під сучасні вимоги, а шведська сторона отримає зворотний зв'язок на основі бойового досвіду.

Окремо сторони обговорили можливість передачі Україні літаків SAAB, якщо буде ухвалено позитивне політичне рішення. Домовилися продовжити консультації щодо реалізації домовленостей.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Швеція
 

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