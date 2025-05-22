Український броньовик «Варта 2» пройшов випробування та готовий до серійного виробництва

Спеціалізований броньований автомобіль "Варта 2" пройшов всі необхідні випробування, завершив процес кодифікації та отримав право на поставки Силам оборони України. Про це повідомила "Українська бронетехніка".

За інформацією гендиректора компанії Владислава Бельбаса, виробник готовий до запуску бронеавтомобіля в серійне виробництво. Він зазначив, що на сьогодні на фронті існує потреба в автомобілях такого класу.

"Від початку представлення дослідного зразка і до сьогодні ми отримали чимало звернень військових щодо "Варти 2", що свідчить про високу потребу у бронеавтомобілях такого класу на фронті. Адже, окрім швидкості та мобільності, які необхідні в умовах сучасної війни, "Варта 2" має високий рівень захисту. А запас вантажопідйомності, що дає можливість інтеграції бойового модуля, надає "Варті 2" безпрецедентну для класу бронеавтомобілів вогневу міць, необхідну для підтримки піхоти та знищення бронетехніки противника", - зауважив гендиректор компанії.

Він додав, що підприємство кодифікувало зокрема варіанти СБА "Варта 2", оснащені туреллю та бойовим модулем.

Нагадаємо, що "Українська бронетехніка" представила бойову броньовану колісну машину "Варта 2" на Міжнародній виставці оборонної промисловості MSPO 2024 у Кельце (Польща). Її розробили всього за пів року. За інформацією компанії, автомобіль оснащений сучасною системою пожежегасіння та має підвищену протимінну стійкість.