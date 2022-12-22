Фінансові новини
- |
- 22.12.22
- |
- 12:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Жодного разу не впасти – це не найбільша заслуга в життя. Головне кожен раз підніматися"
Нельсон Мандела
Хворому серцю допомогли стовбурові клітини. У Британії провели першу таку операцію в історії
11:16 22.12.2022 |
Британський кардіохірург заявив, що провів "першу у світі" операцію з використанням плацентарних стовбурових клітин, яка "ймовірно, врятувала життя" дитині.
Професор Массімо Капуто з Бристольського інституту серця створив новаторський "каркас" стовбурових клітин, щоб виправити ваду серця у новонародженого хлопчика на ім'я Фінлі.
Тепер лікар сподівається розробити методику, яка допоможе дітям із вродженою вадою серця уникнути численних операцій.
Зараз Фінлі - два роки, й він - "щасливий малюк".
Хлопчик народився з порушеним розташуванням головних серцевих судин. І вже на четверту добу після народження йому зробили операцію на відкритому серці у Бристольській королівській дитячій лікарні.
На жаль, операція не допомогла: серцева функція значно погіршилась, а ліва половина серця страждала від серйозної нестачі кровотоку.
Мати хлопчика Мелісса каже, що вони від початку були готові до того, що шанси на те, що він виживе, мінімальні.
"Операція тривала 12 годин. А коли Фінлі нарешті вивезли з операційної, йому знадобився апарат для штучного кровообігу, а робота серця значно погіршилась".
Після кількох тижнів в реанімації здавалося, що Фінлі не вилікують, і він повністю залежатиме від медикаментів.
Але професор Капуто наважився на експеримент з використанням стовбурових клітин з банку пуповинної крові.
Він ввів клітини просто в серце Фінлі, сподіваючись, що вони допоможуть росту пошкоджених кровоносних судин.
Вчені з Royal Free Hospital виростили так звані "алогенні" клітини, після чого їх ввели у серцевий м'яз Фінлі.
Алогенні клітини мають здатність проростати в тканини і у випадку Фінлі регенерували пошкоджений серцевий м'яз.
"Ми відмовились від ліків та від штучної вентиляції легень, - каже професор Капуто. - Тепер Фінлі має щасливе дитинство".
За допомогою біодруку вчені виготовляють "каркас" зі стовбурових клітин, який усуває аномалію клапанів у кровоносних судинах та закриває отвори між двома основними помповими камерами серця.
Зараз для відновлення серця немовлят використовують штучну тканину, але вона може зіпсуватись і не росте разом із серцем дитини. Тому дітям постійно роблять повторні операції.
Після успішного лабораторного тестування метод професора Капуто має пройти клінічні випробування.
Тестування "пластиру" зі стовбурових клітин дає надію таким пацієнтам, як Луї з Уельсу, що має вроджену ваду серця.
13-річний хлопчик переніс першу операцію на відкритому серці у професора Капуто, коли йому було лише два тижні. Наступна операція була в чотири роки - йому замінили матеріал, що фіксує серце. Оскільки матеріал клапана - штучний, він не міг рости разом з ним і потребував повторного оперативного втручання.
І це ще не все.
Імунна система пацієнта іноді відторгає тканини для фіксації серця. Що може призвести до рубцювання серця та інших ускладнень.
Тому іноді дитині доводиться робити ту саму операцію кілька разів. Щорічно у Великій Британії роблять близько 200 повторних операцій з лікування вроджених вад серця.
Луї сподівається, що технологія стовбурових клітин і тканин, здатних рости разом з його тілом, - це його шанс на нормальне життя.
"Важко жити, знаючи, що кожні кілька років мені потрібна операція", - каже хлопчик.
Професор Капуто і його команда вважають, що їхній метод може заощадити британській медичній системі приблизно 30 тисяч фунтів стерлінгів на кожній операції, яка більше не буде потрібна. А сукупно це мільйони фунтів на рік.
Доктор Стівен Мінгер, експерт у галузі біології стовбурових клітин та директор SLM Blue Skies Innovations Ltd, привітав дослідження.
"Більшість відомих мені досліджень з лікування серцевої дисфункції показують лише мінімальну терапевтичну користь від інфузії стовбурових клітин".
"Добре, що команда продовжить клінічні випробування. Це покаже, чи це був "разовий" успіх, а також дасть краще розуміння механізмів, що стоять за ним".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Майже 2000 танків та іншої техніки: Байден розповів про вклад союзників у перемогу України
|Українські військові вчитимуться керувати ЗРК Patriot кілька місяців – Пентагон
|Patriot і не тільки. США оголосили черговий пакет військової допомоги для України
|Зеленський і Байден зустрілися у Вашингтоні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Хворому серцю допомогли стовбурові клітини. У Британії провели першу таку операцію в історії
|Публікації українських користувачів у Facebook та Instagram модерують українці, запевняють у Meta
|У США продали джинси за 114 тисяч доларів. Що з ними не так
|Статки Ілона Маска тануть: за рік втратив $122 млрд
|Нова ініціатива ЄС після cтандартизації USB-C у смартфонах — знімні та екологічніші батареї з перероблених матеріалів
|Ілон Маск назвав умову залишення ним поста керівника Twitter
Бізнес
|Україна отримає ще 10 тисяч терміналів Starlink, - Федоров
|Маска запросили надати свідчення у Європарламенті
|Український виробник паперу з опалого листя отримав 2,5 мільйона євро від ЄС на будівництво фабрики
|Кількість активних абонентів Starlink досягла 1 мільйону
|Підписники Маска вирішили, що йому слід піти з посади очільника Twitter
|Співзасновник криптовалютної піраміди OneCoin на $4 млрд визнав себе винним
|У США досягли прориву в створенні термоядерних реакторів. Що це значить