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АНАЛІТИКА

Ілон Маск анонсував перше вживлення чіпа в мозок людини

17:09 01.12.2022 |

Новини IT

 

Neuralink тепер має намір імплантувати один зі своїх імплантатів у чиюсь голову протягом наступних шести місяців, хоча рік тому Ілон Маск розповідав про високу ймовірність початку клінічних випробувань мозкового імплантату Neuralink на людях у 2022 році. Нові часові рамки окреслив особисто Ілон Маск під час чергової онлайн-презентації та окремо зазначив, що збирається помістити такий чип і собі в голову колись у майбутньому (коли саме, мільярдер не уточнив).

Стисло про Neuralink, досягнення та плани компанії

Стартап Neuralink заснували у 2016 році Ілон Маск та Макс Ходак. За даними Crunchbase, з моменту заснування Neuralink залучив $373 млн. Сам Ходак у 2021 році дуже несподівано і без пояснення причин залишив посаду президента і пішов з компанії - як нещодавно з'ясувалося, він створив власний стартап Science Corp., та працює над інтерфейсом мозок-комп'ютер, який обходиться без імплантатів і працює через зоровий нерв. Перед цим кілька колишніх співробітників Neuralink розповіли Stat News, що в Neuralink панує хаос, а науковці перебувають під великим тиском через дуже стислі терміни - начебто Ілон Маск вимагає неможливого та відводить тижні на виконання тих завдань, які потребують місяців.

Мета Neuralink - створити відносно доступний пристрій, який можна відносно просто імплантувати в мозок, щоб забезпечити зв'язок з комп'ютером. Спочатку йшлося про плани імплантувати чипи паралізованим людям, щоб ті могли вільно використовувати телефони й комп'ютери. Та з часом амбіції стали більші - вивчення активності мозку при широкому спектрі захворювань та порушень з метою їх лікування та повного відновлення. Раніше Маск розповідав, що технології Neuralink допоможуть вирішити багато неврологічних проблем, від втрати пам'яті до інсультів, а також контролювати здоров'я користувачів і попереджати про наближення серцевого нападу. У довгостроковій перспективі Neuralink розраховує створити чип, який зможе відновити повну рухливість людей із серйозними травами спинного мозку.

Як вже неодноразово повторювалося, не Neuralink винайшла інтерфейси мозок-комп'ютер - вони існують та вживлюються людям з 2006 року. Водночас технологія Neuralink відрізняється іншим підходом - тонкі гнучкі дроти, які покриті електродами для реєстрації активності мозку. У ниток більше електродів, ніж в наявних системах, тож їх пропускна спроможність набагато вища. Окрім того, вони не завдають таких серйозних пошкоджень, як жорсткі голки. Інші переваги технології - компактність, сучасна електроніка та висока автоматизація, яку забезпечують високотехнологічні та дуже точні хірургічні роботи-маніпулятори. Neuralink створив вже щонайменше дві версії інвазійного нейроінтерфейсу - це ті, про які відомо. Детальніше про технологічну складову технології - розповідалося в попередньому тексті.

Щодо випробувань на тваринах, Neuralink починала з щурів, а потім технологія випробовувалася на свинях та мавпах. Пригадуєте, як у квітні 2021 року нам показували мавпу з імплантованим чипом, що грає на ПК в пінг-понг силою думки.

Що нового розповів Ілон Маск 

Під час презентації Ілон Маск розповів, що Neuralink вже подала Управлінню з продовольства і медикаментів США (FDA), яке регулює використання медичного приладдя, майже всі необхідні документи для початку клінічних випробувань на людях. Можна пригадати, що спочатку випробування нейроінтерфейсу Neuralink на людях планувалися на кінець 2020 року, а потім їх перенесли на два роки. І ось зараз графік з'їхав ще на пів року. Не виключено, що це не востаннє, враховуючи складність технології.

Цьогоріч мавпи повернулися - у відеодемонстрації одна із піддослідних макак, використовуючи для цього вживлений у мозок чип, допомогла «набрати» фразу «ласкаво просимо на презентацію "Покажи та Розкажи"», вибравши на екранній клавіатурі необхідні літери та слова.

В іншому відео показали, як мавп навчили заряджати пристрої, сидячи під бездротовим зарядним пристроєм. Під час презентації в одному з відео дослідники Neuralink продемонстрували свиню на біговій доріжці, яка, за їхніми словами, допомогла їм отримати цінні дані для розв'язання проблеми з рухливістю людей у ​​майбутньому.

 Зарядна станція з банановим смузі


Самі пристрої Neuralink у поточній версії дуже компактні, з кількома еластичними ниткоподібними дротами, які можна вживити в мозок. «Це як замінити шматок свого черепа розумним годинником, кращої аналогії у мене немає», - сказав Маск.

Віцепрезидент Implant і співзасновник Neuralink Діджей Сео розповів, що приблизно за 15 хвилин 64 таких «ниток» можна імплантувати в мозок за допомогою робота-нейрохірурга розробки Neuralink. Під час презентації він на прикладі манекена спробував показати, як може виглядати майбутня хірургічна операція.

 Еластичні ниткоподібні дроти Neuralink під мікроскопом

Необхідність використання саме роботів обумовлена крихітними розмірами цих «ниток» - сама операція вимагає надзвичайної точності та швидкості. Керівниця технічної команди з вживлення Neuralink описала процес так:

«Уявіть собі, що ви берете волосся зі своєї голови та вставляєте його в желе, вкрите поліетиленовою плівкою, в точне місце та на коректну глибину, і це робите так 64 рази за прийнятний проміжок часу».

Попередні демонстрації у 2019-му та 2020-му роках проводилися насамперед як промозаходи з наймання персоналу, і ця нічим не відрізняється; компанія прямо визнала, що саме рекрутинг був головною метою вчорашньої презентації. Маск наголосив, що наразі Neuralink пропонує багато різних вакансій, оскільки компанія рухається «від прототипу до комерційного продукту».

Повний запис трансляції


Підсумовуючи, загалом захід, а точніше його більша частина, виявився технічною презентацією пристрою - розробники пролили більше світла на те, як створювалася система, а також розповіли про виклики, з якими зіштовхнулася команда на своєму шляху, як технологія вдосконалилася досі та що планується далі. Дослідники Neuralink повідомили, що працюють над методиками лікування, які можуть або допомогти покращити або відновити зір та відновити рухову здатність у людей з паралічем. З технічної сторони компанія прагне забезпечити можливість легкого оновлення самого пристрою.

Раніше Маск розповідав, що комерційна версія чипа Neuralink буде «досить дорогим» пристроєм спочатку, але врешті компанія сподівається знизити його вартість до декількох тисяч доларів та зробити його "схожим на LASIK". Це найпоширеніша методика ексимерлазерної операції з корекції зору.

У 2017 році Ілон Маск обіцяв комерційні нейроінтерфейси для підключення мозку до комп'ютера через 8-10 років, а пристрої медичного призначення за чотири. В іншому старому інтерв'ю він говорив про необхідність об'єднання «біологічного та цифрового інтелекту» як наступного логічного етапу розвитку людства.

 
За матеріалами: ITC.ua
 

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