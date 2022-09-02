Створена ШІ картина перемогла у мистецькому конкурсі, викликавши полеміку про «смерть справжнього мистецтва»

Минулого понеділка картина під назвою "Théâtre D'opéra Spatial" за авторством Джейсона Аллена (Jason Allen) зайняла перше місце на конкурсі образотворчого мистецтва, що проводиться в рамках ярмарку американського штату Колорадо. Але насправді пан Аллен автором роботи не був - картину «написала» навчена ним нейромережа.

Джейсон Аллен обіймає посаду президента колорадської компанії Incarnate Games, яка випускає настільні ігри. Він став переможцем художнього конкурсу, що проводиться в рамках ярмарку в категорії цифрового мистецтва, повідомляється (PDF) на офіційному сайті організаторів заходу. Представлена ​​ним на конкурс робота «Простір оперного театру» (Théâtre D'opéra Spatial), яку він роздрукував на полотні, справді чудова, і вона виглядає так, ніби написана справжнім майстром. На полотні представлена ​​дещо дивна композиція, що нагадує стоп-кадр якогось фантастичного фільму: люди в класичному одязі дивляться з оформленого в стилі бароко залу через величезний круглий ілюмінатор на яскравий, залитий сонцем краєвид.

Проблема в тому, що Аллен цієї картини не писав - за нього це зробив алгоритм ШІ Midjourney. Синтетичний розум створював зображення, керуючись підказками свого творця, але сам Аллен цифровим пензлем по віртуальному полотну не водив. Цей факт викликав у соцмережах жваву дискусію: митці та небайдужі до світу мистецтва люди звинуватили переможця в тому, що він наближає смерть творчих професій - ситуацію назвали «неймовірно поганою» і передбачили швидку марність навіть висококваліфікованим цифровим художникам.

«Я знав, що це спричинить дискусії. Цікаво дивитися, як усі ці люди у твіттері, які виступають проти витвору мистецтва, створеного ШІ, першими кидають людину під автобус (засуджують за егоїстичні мотиви), дискредитуючи людський чинник. Хлопці, чи не здається вам це лицемірним? - Заявив Аллен на сервері Midjourney в Discord. Він також зазначив, що в процесі навчання ШІ самостійно створив сотні зображень та налаштовував алгоритм кілька тижнів, після чого вибрав три найкращі картини та роздрукував їх на полотні, попередньо збільшивши за допомогою інструменту Gigapixel AI.

Пан Аллен каже, що зараз критики намагаються судити про його творчість за способом його створення. «Що, якщо ми вдаримося в іншу крайність, що, якщо митець заради створення твору висів головою вниз, і його пороли? Чи слід його роботу оцінювати інакше, ніж роботу іншого, який створив той самий твір „нормальним" чином? Я знаю, що з цього врешті-решт вийде: вони просто створять категорію „Твори штучного інтелекту" для речей на зразок цієї», - міркує переможець.

І обманом він свого вчинку теж не вважає, тому що в супровідних документах було чесно зазначено: «Джейсон Аллен за допомогою Midjourney». Крім того, у створенні роботи він, за його словами, все-таки деяку участь взяв: генерував картинки за допомогою ШІ, здійснював проходи через Photoshop та масштабував зображення у Gigapixel. «Тепер я не зупинюся. Ця перемога лише зміцнила мою місію», - сказав Аллен.