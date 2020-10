SpaceX наконец вывела в космос ещё 60 спутников Starlink. Запуск трижды откладывался

Компания SpaceX, возглавляемая миллиардером Илоном Маском, сегодня, наконец, осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией небольших спутников системы Starlink.

Напомним, что проект Starlink предполагает формирование глобальной спутниковой системы для предоставления широкополосного доступа в Интернет по всему миру. В конечном итоге инфраструктура Starlink должна объединить почти 12 тыс. космических аппаратов.

Нынешний запуск состоялся после двухнедельной задержки. Старт дважды откладывался из-за плохих погодных условий и один раз по причине нештатных показаний датчиков.

Ракета Falcon 9 стартовала в 14:29 EEST с площадки космодрома на мысе Канаверал во Флориде. В качестве полезной нагрузки выступили 60 космических аппаратов Starlink.

Спустя приблизительно 9 минут после запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя совершила успешную посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You. Кстати, эта ступень ранее уже дважды использовалась компанией SpaceX во время пусковых программ.

С сегодняшним запуском спутников Starlink их общее количество на орбите приблизится к 800. Коммерческие услуги на базе инфраструктуры Starlink начнут предоставляться на североамериканском рынке уже в текущем году.