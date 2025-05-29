Hyundai та аеропорт Інчхон випробують роботів зі ШІ для зарядки електромобілів

Hyundai Motor Group та Incheon International Airport Corporation (IIAC) уклали стратегічну угоду щодо розгортання в аеропорту роботів для автоматичного заряджання електромобілів (Automatic Charging Robots, скор. ACR) на базі штучного інтелекту (ШІ) в рамках демонстраційного проєкту.

Hyundai показала перші прототипи зарядних роботів для електромобілів у 2023 році. Компанія стверджує, що ACR може працювати в будь-яких умовах, незалежно від розташування зарядного пристрою, погоди та можливих перешкод. Він навіть захищений від вологи та пилу за стандартом IP65, а для правильного під'єднання зарядки використовує 3D-камеру та алгоритм з елементами самонавчання.

У новому спільному проєкті Hyundai надасть самих роботів, підтримуватиме їхню працездатність і підвищуватиме продуктивність на основі зібраної під час реальної експлуатації інформації. IIAC надасть територію аеропорту як демонстраційне середовище для розробки послуг зарядки електромобілів на базі ШІ. Вони також збиратимуть інформацію від користувачів про зручність використання зарядних роботів.