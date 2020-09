Microsoft добавила Skype Meet Now на панель задач Windows 10

Microsoft запустила функцию Meet Now в Skype ранее в этом году. Она стала своеобразным ответом Zoom, сервису видеоконференций, популярность которого взлетела в условиях пандемии коронавируса. Meet Now позволяет быстро начать видеозвонок, а для присоединения к беседе не требуется иметь учётную запись Skype или устанавливать приложение. В новой тестовой сборке Windows 10 инструмент Meet Now вынесен на панель задач в виде отдельной кнопки.

Речь идёт о сборке Windows 10 под номером 20221, которая стала доступна участникам инсайдерской программы Microsoft на канале Dev (ранний доступ). Очевидно, что главная цель, которую преследуют разработчики, добавляя кнопку Meet Now в панель задач, заключается в том, чтобы сделать как можно проще процесс организации видеозвонков для пользователей Windows.

Для начала беседы достаточно кликнуть по значку Meet Now в области уведомлений на панели задач, нажать соответствующую кнопку для создания чата, выбрать нужный контакт и выполнить вызов. Функция работает бесплатно и не требует регистрации или установки дополнительного программного обеспечения. Если у пользователя не установлен Skype, то осуществится автоматический запуск веб-версии сервиса. Одновременно в беседе могут принимать участие до 50 человек. Поскольку срок действия ссылок на видеочаты не истекает, пользователи могут использовать их повторно. При необходимости видеоконференции можно записывать и хранить в течение 30 дней.





Поскольку до публичного запуска функции ещё далеко, нельзя исключать того, что в процессе тестирования Microsoft примет решение отказаться от этого инструмента, и широкому кругу пользователей возможность запуска видеоконференций из панели задач так и не станет доступна. Однако, если релиз всё же состоится, многочисленным пользователям Windows 10 будет ещё проще организовывать видеоконференции.