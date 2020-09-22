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Microsoft покупает Bethesda, и это может быть самый сильный удар Xbox по PlayStation. Но пока вопрос с эксклюзивностью открыт
23:47 21.09.2020 |
Стратегия компании Microsoft на рынке консолей многими считается проигрышной, так как у Xbox фактически нет полноценных эксклюзивов: все игры, которые выходят на приставках Microsoft, выходят и на ПК.
При этом это не навязанная кем-то стратегия - Microsoft решила действовать именно так вполне осознанно, так как для неё рынок ПК с Windows - это тоже родной рынок. К тому же Microsoft в своё время начала активно покупать различные студии разработчиков, чтобы всё большее число игр не выходило на PlayStation.
И сегодня случилось то, что, вероятно, мало кто мог предположить. Microsoft приобрела компанию ZeniMax Media. Возможно, сама ZeniMax Media известна далеко не всем геймерам, но вот Bethesda точно известна очень многим. А Bethesda как раз входит в состав ZeniMax Media. Само собой, вместе с ней Microsoft купила и все её внутренние студии и бренды. А это очень внушительный список очень известных проектов.
Компании Bethesda Game Studios принадлежат The Elder Scrolls, Fallout и Starfield, id Software владеет DOOM и Quake, Arkane известна играми Dishonored, Prey (2017) и Deathloop, MachineGames - это создатели Wolfenstein, Tango Gameworks вы можете знать по The Evil Within и Ghostwire: Tokyo, а ещё Microsoft теперь принадлежит и The Elder Scrolls Online.
В пресс-релизе ничего не сказано о том, что игры студий ZeniMax Media будут эксклюзивами для Xbox и ПК, но этого стоит ожидать. И если будет именно так, это будет очень сильный удар по Sony и PlayStation. Но пока всё же паниковать не стоит. К тому же сейчас образовалась занятная ситуация: игры Ghostwire: Tokyo и Deathloop будут временными эксклюзивами PlayStation 5, но это лишь потому, что соответствующие договорённости были достигнуты давно.
Также стоит отметить, что все новые игры Bethesda будут сразу выходить в сервисе Xbox Game Pass, что будет ещё одним очень серьёзным преимуществом Xbox над PlayStation, даже если эти новые игры не будут эксклюзивами консолей Microsoft.
Сумму сделки сама Microsoft не назвала, но известный журналист Джейсон Шрайер (Jason Schreier) утверждает, что ZeniMax Media обошлась ей в 7,5 млрд долларов. Если всё так, это будет крупнейшая сделка в истории рынка видеоигр.
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