Диагональ модульных экранов Samsung The Wall достигла 583 дюймов

Компания Samsung Electronics представила в рамках мероприятия Integrated Systems Europe (ISE) 2020, которое проходит в Амстердаме с 11 по 14 февраля, передовые разработки в области дисплеев.

Пожалуй, одним из самых интересных экспонатов стала новая версия модульного экрана The Wall для коммерческой сферы. В основе названных панелей лежит технология MicroLED. В устройствах используются микроскопические светодиоды, размеры которых не превышают нескольких микрон.

Новые экраны объединены в семейство The Wall for Business. Оно включает версии с диагональю от 219 до 292 дюймов с различным соотношением сторон. Эти панели соответствуют формату 4K.

Кроме того, представлены самые большие экраны The Wall из всех, когда-либо создававшихся: панели The Wall for Business с размером от 437 до 583 дюймов соответствуют формату 8K.

На выставке ISE 2020 также демонстрируется новейшая цифровая вывеска Samsung QLED 8K SMART - первый в мире дисплей формата 8K, рассчитанный на работу в круглосуточном режиме. Диагональ таких панелей может составлять 65, 75, 82 и 98 дюймов.

Наконец, в экспозиции Samsung представлена интерактивная доска для бизнеса Flip 2. Это специальный дисплей для коллективной работы, позволяющий проводить совещания, встречи, презентации и пр.