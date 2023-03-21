Експорт нафти з США до Європи досяг рекордного рівня завдяки різким знижкам

Експорт сирої нафти з США в Європу цього місяця досяг рекордних 2,1 млн барелів на день (б/д) у середньому, що викликано великими знижками до світового стандарту й слабким попитом на нафту на НПЗ США.

Як повідомляє Reuters, рекордний експорт у Європу й Китай цього місяця відображає зростання обсягів торгівлі сирою нафтою Сполучених Штатів і зміцнює їхню роль у постачанні до Європи після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Заморожування у святкові дні припинило роботу дюжини нафтопереробних заводів США, збільшивши планове технічне обслуговування заводів і зменшивши попит на сиру нафту, що збільшило дисконт на американську сиру нафту порівняно з Brent.

Зі слів аналітика Kpler Метта Сміта, сповільнення переробки вплинуло на ціни на нафту West Texas Intermediate (WTI) в США, тоді як нафту марки Brent підтримали зменшення наявності російських барелів, а також ускладнення з потоками норвезького Johan Sverdrup.

Спред між WTI і Brent наприкінці січня збільшився до понад $7, що є найвищим дисконтом за цей рік. Це викликало хвилю угод, оскільки ширший спред робить американську нафту дешевшою для іноземних покупців.

Згідно з даними Kpler, обсяги сирої нафти в Європу, завантажені на дуже великі нафтоперевізники (VLCC), які зазвичай перевозять близько 2 млн барелів, цього місяця досягнуть рекордного рівня.

Згідно з даними Refinitiv Eikon, Advantage Virtue, VLCC, зафрахтований компанією BP і завантажений у Корпус-Крісті (штат Техас) 11 березня, прямував до Британії й був розвантажений наприкінці цього місяця.

Front Alta, інший VLCC, зафрахтований Occidental Petroleum, прямував у Роттердам, за даними Refinitiv і Kpler.

Occidental відмовився від коментарів. BP відмовився коментувати експорт, але вказав на свій енергетичний прогноз, передбачаючи зростання видобутку нафти в США протягом решти цього десятиліття до зниження, і ОПЕК змагатиметься за збільшення своєї частки ринку.

Експортний попит підвищив ціни на деякі найвищі сорти нафти США. Середня ціна на WTI Midland, прив'язана до верхнього сланцевого басейну США, цього року зросла майже на 50% порівняно з попереднім кварталом, тоді як WTI у Східному Х'юстоні зросла приблизно на 30%.

Експорт має залишатися високим у найближчі місяці, доки спред Brent-WTI залишається високим, сказав Сміт з Kpler.

У той час як внутрішній попит, як очікується, зросте в найближчі місяці, коли закінчиться сезон ремонту нафтопереробних заводів і пожвавиться влітку, пропозиція також має зрости. Американські сланцеві виробники збільшують запаси, і адміністрація Байдена має продати 26 млн барелів сирої нафти зі Стратегічного нафтового резерву відповідно до дозволу, схваленого Конгресом.

