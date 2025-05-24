Сибіга: Україна хотіла б, аби до зустрічі Зеленського і Путіна долучився Трамп

Україна допускає, що майбутня зустріч Президента Володимира Зеленського і очільника Росії Володимира Путіна може бути в розширеному форматі, і дуже хотіла б, щоб до неї долучився президент США Дональд Трамп.

Про це під час спілкування з журналістами в п'ятницю заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Глава української дипломатії акцентував, що для продовження зустрічі, яка відбулась у Стамбулі, не може бути жодних умов, тому що, якщо прибрати «всі ці псевдоісторичні лекції з боку російської делегації», там було досягнуто чіткої домовленості.

«Перше - обмін військовополоненими, і сьогодні реалізація цього пункту, як повідомив Президент України, розпочалася. Другий пункт - ми чекаємо від російської сторони їхнє бачення, їхній концепт, їхні пропозиції щодо параметрів майбутнього безумовного перемир'я», - сказав Сибіга.

Він додав, що Україна зі свого боку теж готує наше бачення, яке буде передано російській стороні.

«Третя позиція, над якою ми також працюємо, - це зустріч між Президентом України Зеленським та Путіним. Ми допускаємо, що ця зустріч може бути в розширеному форматі. Ми дуже хотіли б, щоб до неї долучився Президент Трамп. І ми завжди послідовно наполягаємо, що за столом можливих майбутніх перемовин обов'язково має бути Європа», - зазначив очільник МЗС.

Він ствердно відповів на запитання, чи Ватикан все ще розглядається як місце потенційної зустрічі.

«Нами так. Ми зацікавлені, і ми вдячні особисто Папі Леву XIV за цю пропозицію. Ми б вітали таку зустріч саме у Ватикані», - зауважив міністр.