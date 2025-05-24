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Сибіга: Україна хотіла б, аби до зустрічі Зеленського і Путіна долучився Трамп
22:40 23.05.2025 |
Україна допускає, що майбутня зустріч Президента Володимира Зеленського і очільника Росії Володимира Путіна може бути в розширеному форматі, і дуже хотіла б, щоб до неї долучився президент США Дональд Трамп.
Про це під час спілкування з журналістами в п'ятницю заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Глава української дипломатії акцентував, що для продовження зустрічі, яка відбулась у Стамбулі, не може бути жодних умов, тому що, якщо прибрати «всі ці псевдоісторичні лекції з боку російської делегації», там було досягнуто чіткої домовленості.
«Перше - обмін військовополоненими, і сьогодні реалізація цього пункту, як повідомив Президент України, розпочалася. Другий пункт - ми чекаємо від російської сторони їхнє бачення, їхній концепт, їхні пропозиції щодо параметрів майбутнього безумовного перемир'я», - сказав Сибіга.
Він додав, що Україна зі свого боку теж готує наше бачення, яке буде передано російській стороні.
«Третя позиція, над якою ми також працюємо, - це зустріч між Президентом України Зеленським та Путіним. Ми допускаємо, що ця зустріч може бути в розширеному форматі. Ми дуже хотіли б, щоб до неї долучився Президент Трамп. І ми завжди послідовно наполягаємо, що за столом можливих майбутніх перемовин обов'язково має бути Європа», - зазначив очільник МЗС.
Він ствердно відповів на запитання, чи Ватикан все ще розглядається як місце потенційної зустрічі.
«Нами так. Ми зацікавлені, і ми вдячні особисто Папі Леву XIV за цю пропозицію. Ми б вітали таку зустріч саме у Ватикані», - зауважив міністр.
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