DOGE Маска просуває Grok у федеральному уряді США

Департамент ефективності уряду (DOGE) Ілона Маска розширює використання штучного інтелекту Grok від xAI у федеральному уряді для аналізу даних. Це потенційно порушує закони про конфлікт інтересів та наражає на небезпеку конфіденційну інформацію мільйонів американців, повідомляє Reuters з посиланням на три анонімних джерела.

Одна особа, що знайома з діяльністю DOGE, розповідає, що команда Маска використовує спеціальну версію чат-бота Grok для того, аби ефективніше переглядати дані, створювати звіти та отримувати відповіді на питання. Інших дві особи зазначають, що члени DOGE сказали співробітникам Міністерства внутрішньої безпеки США також використовувати Grok.

Якщо DOGE за допомогою Grok аналізує дані, які є конфіденційною урядовою інформацією, то це може порушувати закони про безпеку та конфіденційність. Крім того, це може надати Ілону Маску доступ до цінних непублічних федеральних даних про контракти в агентствах, з якими він співпрацює, зокрема через SpaceX, або ж можливість використати ці дані для навчання Grok.

Речник Міністерства внутрішньої безпеки заперечив будь-які вимоги щодо використання Grok своїми співробітниками.

"DOGE не змушувало жодних співробітників використовувати якісь конкретні інструменти чи продукти. DOGE тут, щоб виявляти та боротися з марнотратством, шахрайством та зловживанням", - сказав речник.

Фахівці з технологій та урядової етики відзначають, що це також може дати Маску несправедливу конкурентну перевагу над іншими виробникам штучного інтелекту, як-от OpenAI чи Anthropic. Якщо урядові працівники використовують Grok для аналізу даних, то держава повинна платити xAI Маска за доступ до чат-бота.

Дані, з якими працює команда Маска, зазвичай недоступні для всіх, крім кількох посадовців, через ризик їх продажу, втрати, витоку, порушення конфіденційності чи інших загроз безпеці. Обмін подібними даними у межах федерального уряду вимагає дозволу агентства та залучення урядових спеціалістів для забезпечення дотримання законів про конфіденційність та інших.

Якщо Маск, який є найбагатшою людиною у світі, був залучений до просування Grok у федеральному уряді - це можу порушити кримінальний закон про конфлікт інтересів, що забороняє посадовцям, включно зі спеціальними державними службовцями, брати участь у справах, що можуть принести їм фінансову вигоду. Якщо ж працівники DOGE діяли без відома Маска, це становитиме етичну проблему, але не вважатиметься порушенням закону про конфлікт інтересів.

Сам Ілон Маск, здається, відходить від справ у DOGE. Раніше мільярдер під час зустрічі з акціонерами Tesla заявив, що почне приділяти своїй команді "один або два дні" на тиждень. Водночас Дональд Трамп останнім часом перестав згадувати Маска у своїх постах у Truth Social, хоча раніше активно писав про нього.