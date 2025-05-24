ЄС виділяє майже 1 млрд євро на проєкти з відновлюваного водню

Європейська комісія виділила 992 млн євро державного фінансування на 15 проєктів з відновлюваного водню у п'яти країнах Європейської економічної зони (ЄЕЗ). Про це повідомляє Mobility Plaza.

Фінансовані Фондом інновацій, ці проєкти протягом десяти років вироблятимуть 2,2 млн тонн «зеленого» водню, що скоротить викиди CO₂ на 15 млн тонн у таких секторах, як транспорт, хімічна промисловість, виробництво метанолу й аміаку.

Більшість проєктів отримають фіксовані премії від 0,2 до 0,6 євро за кілограм, а субсидії коливатимуться від 8 до 246 млн євро протягом десятиліття. Вперше 96,7 млн євро було виділено на морське застосування водню, підтримуючи три проєкти, пов'язані з бункеруванням.

Крім того, Іспанія, Литва й Австрія виділять до 836 млн євро національного фінансування за моделлю ЄС «Аукціони як послуга», що допоможе більшій кількості відповідних проєктів отримати доступ до підтримки.

Проєкти повинні підписати грантові угоди до кінця 2025 року, досягти фінансового закриття протягом 2,5 років і розпочати виробництво протягом п'яти років. Третій водневий аукціон з фінансуванням до 1 млрд євро заплановано на кінець 2025 року.

Ці зусилля підтримують мету ЄС з виробництва 10 млн тонн відновлюваного водню до 2030 року, зменшення залежності від викопного палива й просування промислової декарбонізації.