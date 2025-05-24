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АНАЛІТИКА

Ердоган забив на сполох через падіння народжуваності в Туреччині та «ЛГБТ-фашизм»

 

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган оголосив про початок "десятиліття сімʼї", покликаного вирішити проблему зниження народжуваності в країні.

Слова Ердогана на Міжнародному форумі сім'ї в Стамбулі цитує агентство AFP, повідомляє "Європейська правда".

За словами президента Туреччини, в країні період з 2026 по 2035 рік "визнано десятиліттям сім'ї та населення".

"Наша країна стоїть перед великою небезпекою: вперше в історії Туреччини рівень народжуваності впав до 1,48 дитини на жінку. Це катастрофа, цей показник значно нижчий за критичний поріг у 2,1", - додав він.

Ердоган заявив, що його уряд прагне, аби всі сімʼї мали "принаймні трьох дітей".

У своїй промові він також виступив з різкою критикою ЛГБТ-спільноти, яка неодноразово ставала мішенню його передвиборчої кампанії 2023 року.

"Цей девіантний рух, який називається ЛГБТ, перетворився на (форму. - Ред.) фашизму та гноблення, що відкидає будь-яку іншу ідеологію", - заявив Ердоган, додавши, що протидія ЛГБТ-руху - це "боротьба за людську гідність і честь".

На думку турецького президента, "проєкти" ЛГБТ "загрожують нашій національній безпеці", тому влада країни "буде боротися проти них з великою рішучістю".
 

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