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В Іспанії хочуть боротись із засиллям туристів новим податком на оренду житла
23:27 23.05.2025 |
В іспанському уряді просять парламент підтримати запровадження нового податку на додану вартість у розмірі 21% на короткострокову оренду туристичного житла, аби стримати наплив відвідувачів на тлі труднощів на ринку житла.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.
Міністерка житлового будівництва Іспанії Ісабель Родрігес у пʼятницю представила законопроєкт, покликаний покращити ситуацію з дефіцитом житла за одночасного збереження доходу від туризму.
Один із заходів передбачає запровадження ПДВ на короткострокову оренду в розмірі 21% - удвічі більше за податок у 10%, який сплачується за проживання в готелях. Податку на короткострокову оренду в Іспанії досі немає.
"Ці заходи мають на меті гарантувати право сімей на оренду житла", - заявила Родрігес, виступаючи в парламенті.
Максимальна ставка податку застосовуватиметься до всіх об'єктів оренди на строк до 30 днів. Він би торкнувся близько третини з 94 мільйонів туристів, які відвідали Іспанію минулого року і вирішили орендувати житло замість проживання в готелі.
Законопроєкт також містить суперечливий захід про оподаткування громадян країн, що не входять до ЄС, до 100% у разі купівлі в Іспанії нерухомості, якщо вона не буде їхнім основним місцем проживання.
Іспанія намагається знайти баланс між підтриманням туризму як двигуна економіки та вирішенням проблеми високої вартості житла, оскільки власники нерухомості віддають перевагу більш прибутковій оренді для туристів.
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