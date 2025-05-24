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АНАЛІТИКА

У Європі та США заявили про викриття російської кіберзлочинної мережі

 

Правоохоронці зі США, Німеччини, Франції, Канади, Великої Британії, Данії та Нідерландів у межах спільної операції викрили мережу з розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, якою керували громадяни Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

У межах операції були видані ордери на арешт людей, які вважаються причетними до поширення шкідливих програм Qakbot, Danabot та Trickbot.

Міністерство юстиції США повідомило про висунення звинувачень 16 людям, зокрема 48-річному Рустаму Галлямову з Москви, 39-річному Александру Степанову і 34-річному Артему Калінкіну з Новосибірська.

Європейські правоохоронці, роботу яких координувало німецьке кримінальне відомство Bundeskriminalamt (BKA), оголосили в розшук 18 підозрюваних, які вважаються причетними до створення Qakbot і Trickbot.

Головним підозрюваним є 36-річний росіянин Віталій Ковальов, якого BKA називає одним із "найуспішніших вимагачів в історії кіберзлочинності" на чолі угруповання Conti.

Серед розшукуваних осіб згадується 36-річний уродженець України Роман Прокоп, підозрюваний у причетності до поширення Qakbot.

Більшість підозрюваних, названих правоохоронцями зі США та європейських країн, діють у Росії, деякі - у Дубаї. Вони визнають, що їхня екстрадиція малоймовірна, але публічний розголос може завдати репутаційної шкоди.

Нагадаємо, днями європейські держави, Австралія, Канада і США заявили про викриття кампанії російської військової розвідки, яка має на меті паралізувати логістичні шляхи постачання Україні військової допомоги.
Ключові теги: ЄС, США, Росія
 

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