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Загроза мит Трампа може «розпалити вогонь» під ЄС у торгових переговорах – Бессент
22:35 23.05.2025 |
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що президент Дональд Трамп вважає торговельні пропозиції Європейського Союзу недостатньо якісними і сподівається, що загроза запровадити 50% мито з 1 червня "запалить вогонь під ЄС" у переговорах з Вашингтоном.
Про це повідомляє агентство Reuters.
В ефірі Fox News Бессент сказав, що більшість основних торговельних партнерів США ведуть переговори добросовісно - за винятком ЄС.
У п'ятницю Трамп оголосив, що "рекомендує" запровадити 50% мито на товари з ЄС з 1 червня. Також він попередив компанію Apple, що може ввести 25% мито на iPhone, виготовлені за межами США.
Ця заява з'явилася наступного дня після того, як Бессент завершив зустрічі з міністрами фінансів країн G7, включаючи виконавчого віце-президента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса.
Бессент додав, що інші країни, включаючи Індію та деякі азійські держави, висунули цікаві та добросовісні торговельні пропозиції, а з ними переговори вже просунулися.
"Президент вважає, що пропозиції ЄС значно гірші за ті, які ми отримуємо від інших ключових партнерів," - сказав Бессент.
За його словами, деякі країни ЄС повідомляють, що навіть не знають про пропозиції, які начебто висуває Єврокомісія в Брюсселі.
"Я не збираюсь вести переговори в ефірі, але сподіваюся, що ця загроза змусить ЄС діяти активніше," - заявив Бессент.
Щодо можливого мита в 25% на iPhone, які виробляються за межами США, Бессент пояснив, що Трамп хоче повернути високоточне виробництво до США - зокрема у сфері мікрочипів.
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