Фінансові новини
- |
- 14.10.22
- |
- 16:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Гроші не можуть купити кохання, але значно поліпшать твої позиції під час переговорів"
Джильберт Честертон
Fitch та Moody's відкликали рейтинги щонайменше у семи китайських забудовників
15:33 14.10.2022 |
Міжнародні рейтингові агенції Fitch Ratings та Moody's Investors Service почали відкликати рейтинги китайських забудовників, посилаючись на недостатню інформацію від компаній на тлі посилення боргової кризи у секторі.
Агентства цього тижня відкликали рейтинги, як мінімум, у семи забудовників. Серед них - CIFI Holdings Group Co. та Seazen Group Ltd., які входять до числа забудовників, які нещодавно продали боргові зобов'язання, гарантовані державою. Рейтинги також були відкликані China Evergrande Group і Kaisa Group Holdings Ltd.
Дефолт CIFI цього тижня спровокував питання щодо можливості Пекіна обмежити зменшення ліквідності у девелоперів, пише агентство Bloomberg. Дії рейтингових агентств можуть ще більше ускладнити рішення інвесторів, враховуючи і так похмуру фінансову ситуацію низки китайських забудовників.
Fitch відкликало рейтинги у CIFI, Seazen та China SCE Group Holdings Ltd., у кожному випадку повідомивши, що компанія віддала перевагу "припинення участі в рейтинговому процесі". Moody's, окрім Evergrande та Kaisa, відкликала рейтинги у Sunac China Holdings Ltd. та Jingrui Holdings Ltd. Агентство повідомило, що в кожному випадку "вважає, що володіє недостатньою або, іншими словами, неточною інформацією", щоб зберігати раніше присвоєні забудовникам рейтинги.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Порошенко привітав захисників і захисниць України: сьогодін ЗСУ мають безпрецедентну підтримку всього суспільства
|Залужний привітав військових із Днем захисників і захисниць України: Ми показали, що означає бути українцем
|Зеленський привітав українських військових із Днем захисників і захисниць України
|РНБО оголосила тендер на розробку реєстру олігархів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Главу британського Мінфіну Квасі Квартенга відправлено у відставку
|Fitch та Moody's відкликали рейтинги щонайменше у семи китайських забудовників
|Захід будує нову систему ППО в Україні. Що це і як буде працювати?
|Росія витратила вже дві третини свого арсеналу ракет. Проте у її запасах ще понад 600 ракет різних типів
|У Москві доручили завершити ремонт Керченського мосту до липня 2023 року
|У Швеції домовилися про коаліцію й уряд: увійдуть три партії без «Шведських демократів»
Бізнес
|Ілон Маск випустив і продав 10 000 флаконів духів власного бренду «з ароматом cпаленого волосся» по ціні $100 за одиницю
|«єППО» — застосунок для допомоги українським силам ППО у виявленні та знешкодженні ворожих цілей у небі
|Вперше в історії людства NASA вдалося змінити траєкторію астероїда
|У Google Meet з'явилися автоматичні стенограми відеозустрічей — поки підтримується лише англійська мова
|Google представила геймерські хромбуки з 120-Гц дисплеями та RGB-клавіатурами
|Військові США внесли DJI до чорного списку, як «китайську військову компанію»
|Російські активи Nissan перейдуть у держвласність РФ