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АНАЛІТИКА

Fitch та Moody's відкликали рейтинги щонайменше у семи китайських забудовників

Fitch та Moody&apos;s відкликали рейтинги щонайменше у семи китайських забудовників

 

Міжнародні рейтингові агенції Fitch Ratings та Moody's Investors Service почали відкликати рейтинги китайських забудовників, посилаючись на недостатню інформацію від компаній на тлі посилення боргової кризи у секторі.

Агентства цього тижня відкликали рейтинги, як мінімум, у семи забудовників. Серед них - CIFI Holdings Group Co. та Seazen Group Ltd., які входять до числа забудовників, які нещодавно продали боргові зобов'язання, гарантовані державою. Рейтинги також були відкликані China Evergrande Group і Kaisa Group Holdings Ltd.

Дефолт CIFI цього тижня спровокував питання щодо можливості Пекіна обмежити зменшення ліквідності у девелоперів, пише агентство Bloomberg. Дії рейтингових агентств можуть ще більше ускладнити рішення інвесторів, враховуючи і так похмуру фінансову ситуацію низки китайських забудовників.

Fitch відкликало рейтинги у CIFI, Seazen та China SCE Group Holdings Ltd., у кожному випадку повідомивши, що компанія віддала перевагу "припинення участі в рейтинговому процесі". Moody's, окрім Evergrande та Kaisa, відкликала рейтинги у Sunac China Holdings Ltd. та Jingrui Holdings Ltd. Агентство повідомило, що в кожному випадку "вважає, що володіє недостатньою або, іншими словами, неточною інформацією", щоб зберігати раніше присвоєні забудовникам рейтинги.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Китай
 

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