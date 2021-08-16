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Мировой товарооборот продолжал расти в июне - WSJ
17:12 16.08.2021 |
Мировой товарооборот продолжил увеличиваться в июне на фоне восстановления глобальной экономики от последствий пандемии COVID-19, несмотря на быстрое распространение новых штаммов.
Индикатор, разработанный The Wall Street Journal, повысился на 0,9% по сравнению с маем с учетом сезонной корректировки.
Темпы роста несколько замедлились по сравнению с подъемом в апреле и мае, но по-прежнему соответствуют другим индикаторам, указывающим на активный подъем мировой экономики во втором квартале, пишет WSJ.
Рост товарооборота в июне относительно того же месяца прошлого года составил 37,5%. Существенное повышение обусловлено, в основном, низкой базой сравнения, поскольку в прошлом году в это время во многих странах действовали ограничительные меры.
Объемы торговли товарами восстанавливаются значительно быстрее после падения, вызванного пандемией коронавируса, чем после мирового финансового кризиса, начавшегося в 2008 году, отмечает WSJ. Отчасти это связано со скачком спроса на большое количество товаров для работы и учебы из дома - от компьютеров до офисной мебели. Потребители смогли увеличить расходы на товары в том числе из-за того, что значительно сократились траты на услуги (например, туризм), а также благодаря правительственным мерам поддержки.
Для расчета предварительного показателя WSJ использует данные из восьми стран шести регионов мира. В совокупности на эти страны в 2019 году приходилось 39,1% мирового экспорта товаров в стоимостном выражении, согласно данным Всемирной торговой организации (ВТО). Для учета остальных государств WSJ применяет коэффициенты масштабирования, исходя из размера доли каждого региона.
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