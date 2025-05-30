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Макрон: Реакція на дії Путіна - тест на надійність США
17:11 30.05.2025 |
США стикаються з "випробуванням на надійність" через зволікання Росії з припиненням вогню в Україні, заявив у п'ятницю, 30 травня, президент Франції Еммануель Макрон.
"48 годин тому я розмовляв з президентом (США Дональдом) Трампом, який виказав своє нетерпіння. Зараз питання полягає в тому, що нам робити. Ми (європейці) готові діяти", - цитує Макрона французька інформаційна агенція AFP.
Президент Франції наголосив, що якщо Росія "підтвердить, що не готова до миру", США повинні підтвердити свою "прихильність" до введення санкцій проти РФ. За його словами, це "випробування на надійність для американців".
На його думку, Трамп усвідомив, що Путін збрехав, коли заявив про готовність до миру. Макрон висловив сподівання, що гнів його американського колеги перетвориться на дії. На його переконання, настав час погрожувати Росії "набагато масштабнішими санкціями", щоб переконати її припинити війну.
Держдеп США: Трампа розчаровує Путін
Тим часом речниця Державного департаменту США Теммі Брюс на брифінгу
29 травня повідомила, що Трамп "надзвичайно розчарований" атаками Росії на Україну в той час, коли ведуться переговори про припинення вогню. Вона наголосила, що будуть ухвалюватися рішення щодо того, чи можливо вести перемовини далі, чи ні.
Нагадаємо, 26 травня американське видання The Wall Street Journal написало з посиланням на джерела в оточенні Трампа, що той дедалі більше розчарований російськими атаками по Україні та повільним темпом переговорного процесу про припинення вогню й розглядає можливість введення нових санкцій проти Росії вже цього тижня.
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