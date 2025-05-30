Між Україною та Німеччиною відновлюють контрейлерні перевезення

З 1 липня між терміналом Мостиська в Україні та терміналом Форст у Німеччині відновлюють контрейлерні перевезення.

Про це пише ЦТС.

Йдеться про перевезення вантажівок залізничними платформами, що є альтернативою автомобільним перевезенням.

Ліміт по автопричепам складатиме 22 тонни, по Німеччині цей показник складатиме 24 тонни. Час доставки - близько 20 годин в один бік з урахуванням проходження кордону.

У проєкті беруть участь N'UNIT (термінал "Мостиська" в Україні), LION group (термінал "Форст" у Німеччині), та GOL (Україна).

Такі перевезення тим самим маршрутом вже здійснювали у 2023-2024 роках. Зокрема, його активно використовували під час блокади кордонів з боку польських фермерів.

ЦТС нагадує, що українська промислова компанія "Інтерпайп" використовувала цей маршрут доставки, щоб нівелювати ризики від блокування україно-польського кордону.

Продукцію відправляли автофурою з Дніпра, у Мостиській на кордоні з Польщею вона заїжджала на залізничну платформу, яка у складі вантажного потяга прямувала до міста Форст у Німеччині, звідки новий тягач її довозив до кінцевого клієнта.