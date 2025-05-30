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Китай не прийняв танкер з російською нафтою ESPO через падіння попиту
18:05 30.05.2025 |
Big Star, величезний танкер з 2,1 мільйона барелів російської нафти ESPO Blend на борту, чекає біля Китаю, що може свідчити про зниження попиту на сиру нафту в регіоні, свідчать дані Reuters та повідомлення двох трейдерів.
Багато державних нафтових компаній у Китаї побоюються потенційних вторинних санкцій з боку Сполучених Штатів, якщо вони купуватимуть російську нафту, що постраждала від санкцій, повідомили трейдери.
Імпорт нафти з росії до Китаю морським транспортом у лютому впав до найнижчого рівня за 26 місяців, а аналітики сировинних товарів Kpler оцінюють надходження в 970 000 барелів на день.
Відтоді вони відновилися, оскільки попит з боку приватних нафтопереробних заводів, яких називають «чайниками», зріс. Але перешкоди для торгівлі нафтою з росією залишаються.
Big Star - так званий дуже великий нафтовий танкер (VLCC) - завантажив загалом 2,1 мільйона барелів суміші ESPO з трьох менших танкерів Aframax, Leftkada, Kai Fu і Centurion I, між 12 та 17 травня поблизу російського далекосхідного порту «зарубіно», свідчать дані LSEG та Kpler, і попрямував до Цзеяна в південній китайській провінції Гуандун, перш ніж зупинитися.
Один із трейдерів припустив, що три вантажі були розміщені занадто пізно для продажу та не залучили покупців. Нафта на азійських ринках зазвичай продається за півтора місяці до завантаження.
Три вантажі були завантажені з порту «козьміно» наприкінці квітня та на початку травня, до перевантаження з судна на судно на Big Star, свідчать дані LSEG.
Танкери ESPO нечасто беруть участь у перевантаженнях з судна на судно, враховуючи близькість російського порту «козьміно» до Китаю, а також рідко цей сорт зберігається в плавучих сховищах, сказали трейдери.
Після 23 травня судно ненадовго втратило сигнал відстеження судна, а потім 25 травня виринуло поблизу островів Сенкаку, неподалік від Тайваню, але з того часу, згідно з даними LSEG, залишається на якорі.
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