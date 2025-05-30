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АНАЛІТИКА

ВМС Канади готові допомогти з розмінуванням Чорного моря – посол

 

Посол Канади в Україні Наталка Цмоць заявила, що військово-морські сили її країни готові допомогти Україні з розмінуванням Чорного моря.

Про це вона сказала під час другого міжнародного безпекового форуму Black Sea Security Forum, передає кореспондентка "Європейської правди".

Цмоць заявила, що Канада продовжує підтримувати Україну та всю Європу. За її словами, її країна готова допомогти Україні з розмінуванням Чорного моря.

"Якою буде наша подальша підтримка України? Наприклад, у нас є канадські ВМС, які готові допомагати з розмінуванням Чорного моря. Так, на перший погляд може здаватися, що Канада далеко (від України та її проблем. - Ред.). Але ми маємо чітку позицію - Канада з Україною та Європою", - зазначила вона.

Вона також звернула увагу й на те, що новий прем'єр-міністр Канади Марк Карні "оголосив у своїй промові до парламенту, що ми маємо намір приєднатися до Європи".

"Тож ми чітко шукаємо шляхи зміцнення наших зв'язків з Європою, щоб підтримати Україну як європейську країну", - додала Цмоць.

Нагадаємо, на початку травня уряд Канади розпочав юридичну процедуру для конфіскації російського літака Ан-124 "Руслан", який застряг в аеропорту Торонто з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Варто звернути увагу, що Канада стала першою країною, яка ухвалила закон про процедуру конфіскації російських активів на користь України.
Ключові теги: Канада
 

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